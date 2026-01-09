Nekazarien protestak

A63 errepidea eta bigarren mailako errepideak kolapsatuta daude Baionan nekazarien protestengatik

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak daude inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du kamioientzat bi noranzkoetan.

Laborarien protesta A-63an Baionan
Frantziako Estatu osoan nekazariak egiten ari diren mobilizazioak Ipar Euskal Herrian ere eragina izaten ari dira; izan ere, nekazari horiek Baiona ingurua blokeatu dute gaur goizaldean. 

Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek 60 traktore erabilita A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean, jakinarazi gabeko manifestazio batean. 

Egunsentian, ohiko trafikoa hastearekin bat, Baiona erabat kolapsatuta geratu da. 

10:30ean, auto-ilarak Ondres/ Tarnos bidesarira arterainokoak ziren iparraldean, hegoaldean, berriz, Biarritzeko bidesariraino.

A63 errepidea itxita dago bi noranzkoetan, Baiona Iparraldearen (6. irteera) eta Baiona Hegoaldearen (5. irteera) artean, eta bigarren mailako errepideak ere gain hartuta daude.

A64 autobidea ez dago blokeatuta. Baiona Iparraldeko trukagailuak A63 eta A64 errepideen artean zirkulatzeko aukera ematen die gidariei.

Horretaz gain, Prefekturak ibilgailu astunen (3.500 kg-tik gora) zirkulazioa debekatu du Biriatuko pasabidean, bi noranzkoetan, 06:30etik aurrera, amaiera ordurik zehaztu gabe.  

Euskaditik Frantziara doazen kamioiei gomendatu diete Le Perthusen mugako pasabidea erabil dezatela ordezko bide gisa.

 

Nekazarien protestak Gasteizen ere izango dira gaur. Bertan, Lehen Sektoreko Elkarteen Batasun Nazionalak (Unaspi) Mercosurrekiko akordioaren aurka deitutako mobilizazioekin bat egingo duen traktorada bat dago deituta. 

Nekazaritza Manifestazioak Baiona Iparralde Ekonomia

