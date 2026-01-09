La A63 y las carreteras secundarias están colapsadas en Baiona por las protestas de agricultores

Las movilizaciones que los agricultores están llevando a cabo en todo el Estado francés contra el acuerdo con Mercosur está repercutiendo también a Iparralde, ya que los agricultores asindicados han bloqueado esta pasada madrugada la zona de Baiona.

Según informa la Prefectura del Pirineo Atlántico a las 02:00 horas un grupo de 80 agricultores con 60 tractores han bloqueado la autopista A63 a la altura del enlace de Baiona Norte, y señala que la manifestación no había sido declarada.

Al amanecer, y coincidiendo con la afluencia de vehículos habitual, la zona de Baiona ha quedado completamente colapsada.

A las 10:30 horas, las retenciones alcanzaban al norte hasta la altura del peaje de Ondres/Tarnos y al sur hasta el peaje de Biarritz.

La Prefectura ha cerrado la A63 entre Baiona Norte (salida 6) y Baiona Sur (salida 5) en ambos sentidos lo que ha provocado que las carreteras secundarias se hayan saturado.

La autopista A64 no está bloqueada. El intercambiador Bayonne Nord permite a los conductores circular entre la A63 y la A64.

Además, la Prefectura ha prohibido la circulación de vehículos pesados (> 3500 kg) en ambos sentidos en el paso de Biriatou desde las 06:30 horas y hasta nuevo aviso.

Han recomendado a los camiones que se dirijan desde Euskadi hacia Francia que utilicen como vía alternativa el paso fronterizo de Le Perthus.