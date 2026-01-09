La A63 y las carreteras secundarias están colapsadas en Baiona por las protestas de agricultores
Las movilizaciones que los agricultores están llevando a cabo en todo el Estado francés contra el acuerdo con Mercosur está repercutiendo también a Iparralde, ya que los agricultores asindicados han bloqueado esta pasada madrugada la zona de Baiona.
Según informa la Prefectura del Pirineo Atlántico a las 02:00 horas un grupo de 80 agricultores con 60 tractores han bloqueado la autopista A63 a la altura del enlace de Baiona Norte, y señala que la manifestación no había sido declarada.
Al amanecer, y coincidiendo con la afluencia de vehículos habitual, la zona de Baiona ha quedado completamente colapsada.
A las 10:30 horas, las retenciones alcanzaban al norte hasta la altura del peaje de Ondres/Tarnos y al sur hasta el peaje de Biarritz.
La Prefectura ha cerrado la A63 entre Baiona Norte (salida 6) y Baiona Sur (salida 5) en ambos sentidos lo que ha provocado que las carreteras secundarias se hayan saturado.
La autopista A64 no está bloqueada. El intercambiador Bayonne Nord permite a los conductores circular entre la A63 y la A64.
Además, la Prefectura ha prohibido la circulación de vehículos pesados (> 3500 kg) en ambos sentidos en el paso de Biriatou desde las 06:30 horas y hasta nuevo aviso.
Han recomendado a los camiones que se dirijan desde Euskadi hacia Francia que utilicen como vía alternativa el paso fronterizo de Le Perthus.
Las protestas de agricultores tendrán lugar hoy también en Vitoria donde está convocada una tractorada que se suma a las movilizaciones a nivel nacional convocadas por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), contra el acuerdo con Mercosur.
