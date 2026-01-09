Protesta
Agricultores y ganaderos advierten que "agravarán" las movilizaciones contra el posible acuerdo entre la UE y Mercosur

Traktoreen protesta Gasteizen
Vitoria-Gasteiz, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela

Así lo ha anunciado el presidente de Ataca (asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava), Raúl Beitia, durante la segunda jornada consecutiva de manifestaciones contra la nueva Política Agraria Común, en la que medio centenar de tractores se han concentrado frente al Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz antes de llevar a cabo una nueva tractorada que les llevará ante la Subdelegación del Gobierno en el centro gasteiztarra.

Ganadería Agricultura Vitoria-Gasteiz Conflictos laborales Economía

La UE ultima los detalles para firmar el acuerdo con Mercosur, entre protestas de los agricultores

Francia, Hungría e Irlanda han dicho públicamente que mantienen su negativa al acuerdo, pero en las últimas horas Italia ha dado muestras de entendimiento y, en un comunicado, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que ve con buenos ojos las salvaguardas y que Italia "siempre ha apoyado la conclusión del acuerdo" mientras tuvieran "debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola.
