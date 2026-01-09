Agricultores y ganaderos advierten que "agravarán" las movilizaciones contra el posible acuerdo entre la UE y Mercosur

Así lo ha anunciado el presidente de Ataca (asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava), Raúl Beitia, durante la segunda jornada consecutiva de manifestaciones contra la nueva Política Agraria Común, en la que medio centenar de tractores se han concentrado frente al Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz antes de llevar a cabo una nueva tractorada que les llevará ante la Subdelegación del Gobierno en el centro gasteiztarra.