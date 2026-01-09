Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur

Los países de la Unión Europea (UE) han respaldado mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17:00 horas (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito a las 17:00 horas de este mismo viernes, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

La firma de los acuerdos permitirá la entrada en vigor inmediata y provisional de la parte comercial, hasta que concluya plenamente el proceso de ratificación por ambas regiones, incluido el visto bueno del Parlamento Europeo (que podrá aprobarlo o tumbarlo, pero no modificarlo) y los parlamentos nacionales.

Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria han votado en contra y Bélgica se ha abstenido, lo que en la práctica no suma el peso necesario para impedir la adopción por mayoría cualificada, es decir, el apoyo de al menos 15 Estados miembro que representen como mínimo a un 65 % de la población de la UE.

La firma del acuerdo llegará más de un año después de que se anunciara el fin de las negociaciones entre la Comisión Europea -que habla en nombre de los 27 en política comercial- y los países de Mercosur en diciembre de 2024; y tras un primer intento el pasado diciembre, cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la mandataria italiana, Giorgia Meloni, frustraron la firma para exigir más medidas de apoyo para los agricultores.

Ha sido precisamente el cambio de posición de Italia, que este viernes ha apoyado la firma, lo que ha permitido que salga adelante la luz verde para firmar un acuerdo que las partes han negociado durante dos décadas.

Para ello, los embajadores han tenido que aprobar formalmente primero las salvaguardas que refuerzan la protección del campo europeo ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Este marco establece umbrales específicos para que la Comisión Europea pueda iniciar investigaciones --y activar medidas específicas después-- en caso de fuerte impacto en productos agrícolas sensibles europeos. En diciembre, el Consejo y el Parlamento acordaron fijar estos umbrales en un 8%, pero finalmente se han reducido a un 5% --tal y como defendía la Eurocámara de salida-- para satisfacer las demandas de Italia.

De este modo, Bruselas actuará cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de tres años (frente al 10% que propuso la Comisión en un primer momento). El acuerdo sobre las salvaguardas necesita aún la formalización por adopción del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo para su entrada en vigor.

Protestas contra este acuerdo

En este contexto, las movilizaciones de los agricultores en todo el Estado francés también están repercutiendo a Iparralde, ya que los agricultores asindicados han bloqueado esta pasada madrugada la zona de Baiona. Un grupo de 80 agricultores con 60 tractores han bloqueado la autopista A63 a la altura del enlace de Baiona Norte.

Por su parte, el Gobierno Vasco ha prohibido la circulación de vehículos pesados transfronterizos de más de 7,5 toneladas en Euskadi debido a las protestas de los agricultores franceses. Así, el paso fronterizo de Biriatou en la AP-8 ya está cerrado al tráfico a camiones de más de 3,5 toneladas.