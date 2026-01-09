La organización agraria ENBA ha criticado la "fatídica incidencia que el acuerdo comercial UE-Mercosur tendrá para el sector ganadero de vacuno". Además, alerta de las posibles consecuencias de "un escenario que permitirá la colocación en los lineales de carne procedente de Brasil o Argentina, muy por debajo de los costes de producción que tiene una explotación vasca". Asimismo, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha alertado del “grave impacto” de este acuerdo, y ha anunciado que intensificará la presión ante el Parlamento Europeo para frenar su ratificación.

En un comunicado, ENBA ha criticado que este acuerdo "genera un amplio rechazo en el colectivo ganadero, principalmente, en el vacuno de carne, puesto que los países de Mercosur son unos potentes productores de carne de vacuno".

En este contexto, la organización ha alertado ante las posibles consecuencias de "un escenario que permitirá la colocación en los lineales de carne procedente de Brasil o Argentina, muy por debajo de los costes de producción que tiene una explotación vasca". Además, ha recordado "la gran diferencia de exigencias ambientales, laborales o bienestar animal que operan dentro y fuera de la Unión Europea".

En este sentido, desde la organización agraria afirman que, tanto desde el punto de vista social, económico y nutricional, "resulta imprescindible un control efectivo sobre la entrada de productos y la colaboración de las grandes superficies para evitar las prácticas engañosas para ocultar el origen de dichas carnes".

A juicio de ENBA, resulta "imprescindible que se aplique siempre el principio de las cláusulas espejo". Tras indicar que, actualmente la Unión Europea "importa 194 000 toneladas equivalentes en peso en canal, incluidos entre 100 000 y 120 000 toneladas de cortes de solomillo, lo que representa hasta el 25 % del comprado europeo", la organización ha apuntado que con el acuerdo UE-Mercosur "se espera que aumente a 293 000 toneladas, lo que supone 99 000 toneladas adicionales, con entre 200 000 y 220 000 toneladas de cortes de solomillo".

Por su parte, UAGN ha expresado su “profunda preocupación” después de que una mayoría cualificada haya aprobado la firma del acuerdo, allanando el camino para que la Comisión Europea lo rubrique oficialmente la próxima semana. Así, ha reiterado que estudiará acciones legales por un presunto delito contra la salud pública contra quienes voten a favor del acuerdo en sus condiciones actuales.

“Cumplimos normas muy estrictas de sanidad, sostenibilidad, bienestar animal y uso de fitosanitarios. Permitir la entrada de productos que no cumplen esas exigencias no es comercio justo, es competencia desleal”, ha afirmado.

UAGN ha advertido de que el acuerdo facilita la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carnes con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados.

El acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, “la última oportunidad” para defender un modelo agrario europeo basado en la calidad, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la igualdad de condiciones.