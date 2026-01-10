Eusko Jaurlaritzak uste du Mercosurrekiko akordioa "aukera argia" dela euskal industriarentzat
Muga-zergak pixkanaka kentzeak euskal enpresei kostuak "nabarmen" murriztea ekarriko diela azpimarratu du.
Eusko Jaurlaritzak Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioa goraipatu du, eta euskal industriarentzat "aukera argia eta potentzialki positiboa" dela esan du.
Andoitz Korta Eusko Jaurlaritzako Industria Sustatzeko sailburuordeak adierazi duenez, Mercosur "euskal industria nazioartekotzeko merkatu estrategiko bihur daiteke", baina aitortu du lehen balorazioa dela eta akordioa zehatz-mehatz ezagutzeko zain daudela.
Horren arabera, balantzea "oso positiboa" da industria sektorearen ikuspegitik balio erantsi handiko euskal sektore esportatzaile nagusiak (automobilgintza, fabrikazio aurreratua, makineria, ekipo elektrikoak, aluminioa eta aeronautika) baitaude "akordioaren onuradunen artean, oztopoak murrizten eta merkatu horietara sartzeko bideak hobetzen direlako".
Sailburuordeak azpimarratu du muga-zergak pixkanaka kentzeak kostuak nabarmen murriztea ekarriko diela euskal enpresei, eta gogorarazi du euskal industria egungo testuinguru geoekonomikoan merkatu alternatibo eta egonkor berriak bilatzen ari den une batean iritsi dela akordioa.
Eusko Jaurlaritzako ordezkariak gogorarazi du 120 euskal enpresak 183 lantegi dituztela Mercosurreko esparru ekonomikoan, batez ere Brasilen eta, bereziki, automobilgintza, energia eta teknologia aurreratuen sektoreetan.
Industria Sailak Euskadi-Mercosur merkataritza-harremanei buruz egindako azken txostenaren arabera (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguai eta Uruguaiko enpresa-ezarpenak eta kanpo-merkataritzaren bilakaera aztertzen ditu), Mercosur herrialde bakartzat hartuko balitz, 2024an 17. postuan egongo zatekeen euskal esportazioen helmuga gisa, eta 6.ean inportazioen jatorri gisa.
