Hoy es noticia
MERCOSUR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco ve el acuerdo con Mercosur como una "oportunidad clara" para la industria vasca

Ha destacado que la eliminación progresiva de aranceles supone una reducción "significativa" de costes para las empresas vascas.
MAM-eko argazkia: industria_
Sector industrial. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak uste du Mercosurrekiko akordioa "aukera argia" dela euskal industriarentzat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha valorado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y lo ha considerado "una oportunidad clara y potencialmente muy positiva" para la industria vasca.

El viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, ha puesto de manifiesto, en una primera valoración y en espera de conocer el acuerdo en detalle, que Mercosur "puede convertirse en mercado estratégico para la internacionalización de la industria vasca".

Según ha indicado, el balance es "muy positivo" desde un punto de vista sectorial, ya que los principales sectores exportadores vascos de alto valor añadido (automoción, fabricación avanzada, maquinaria, equipos eléctricos, aluminio y aeronáutica) "se sitúan entre los ganadores del acuerdo, al beneficiarse de la reducción de barreras y de un mejor acceso a estos mercados".

El viceconsejero ha destacado que la eliminación progresiva de aranceles supone una reducción "significativa" de costes para las empresas vascas y ha afirmado que el acuerdo llega en un momento en el que la industria vasca busca nuevos mercados alternativos y estables en el contexto geoeconómico actual.

El representante del Gobierno Vasco ha recordado que 120 compañías vascas cuentan con 183 implantaciones en el espacio económico de Mercosur, sobre todo, en Brasil y especialmente en los sectores de automoción, energía y tecnologías avanzadas.

Según el último informe del Departamento de Industria sobre relaciones comerciales Euskadi–Mercosur, que analiza la evolución del comercio exterior y las implantaciones empresariales en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, si Mercosur se considerara como un único país, en 2024 habría ocupado el 17º puesto como destino de las exportaciones vascas y el 6º como origen de las importaciones.

Los agricultores siguen protestando en Iparralde, donde han cortado la A-63
ENBA critica la "fatídica incidencia que Mercosur tendrá para el sector ganadero de vacuno"
Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur
Industria Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Economía

Te puede interesar

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alberto Martínez, sobre la huelga de médicos: "Después de dos años y de 12 borradores es el momento de llegar a un punto de acuerdo"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha recordado que el Estatuto Marco que establece el marco de relaciones de los trabajadores estatutarios es "una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 12 borradores y lo tiene que elevar al Consejo de Ministros y luego al Congreso para su aprobación". En ese sentido, ha dicho que el Departamento de Salud está en condiciones de negociar "todo lo que salga fuera del Estatuto Marco".
Traktoreen protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Agricultores y ganaderos advierten que "agravarán" las movilizaciones contra el posible acuerdo entre la UE y Mercosur

Así lo ha anunciado el presidente de Ataca (asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava), Raúl Beitia, durante la segunda jornada consecutiva de manifestaciones contra la nueva Política Agraria Común, en la que medio centenar de tractores se han concentrado frente al Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz antes de llevar a cabo una nueva tractorada que les llevará ante la Subdelegación del Gobierno en el centro gasteiztarra.
mercosur protesta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La UE ultima los detalles para firmar el acuerdo con Mercosur, entre protestas de los agricultores

Francia, Hungría e Irlanda han dicho públicamente que mantienen su negativa al acuerdo, pero en las últimas horas Italia ha dado muestras de entendimiento y, en un comunicado, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que ve con buenos ojos las salvaguardas y que Italia "siempre ha apoyado la conclusión del acuerdo" mientras tuvieran "debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola.
Cargar más
Publicidad
X