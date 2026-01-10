El Gobierno Vasco ve el acuerdo con Mercosur como una "oportunidad clara" para la industria vasca

El Gobierno Vasco ha valorado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y lo ha considerado "una oportunidad clara y potencialmente muy positiva" para la industria vasca.



El viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, ha puesto de manifiesto, en una primera valoración y en espera de conocer el acuerdo en detalle, que Mercosur "puede convertirse en mercado estratégico para la internacionalización de la industria vasca".



Según ha indicado, el balance es "muy positivo" desde un punto de vista sectorial, ya que los principales sectores exportadores vascos de alto valor añadido (automoción, fabricación avanzada, maquinaria, equipos eléctricos, aluminio y aeronáutica) "se sitúan entre los ganadores del acuerdo, al beneficiarse de la reducción de barreras y de un mejor acceso a estos mercados".



El viceconsejero ha destacado que la eliminación progresiva de aranceles supone una reducción "significativa" de costes para las empresas vascas y ha afirmado que el acuerdo llega en un momento en el que la industria vasca busca nuevos mercados alternativos y estables en el contexto geoeconómico actual.



El representante del Gobierno Vasco ha recordado que 120 compañías vascas cuentan con 183 implantaciones en el espacio económico de Mercosur, sobre todo, en Brasil y especialmente en los sectores de automoción, energía y tecnologías avanzadas.



Según el último informe del Departamento de Industria sobre relaciones comerciales Euskadi–Mercosur, que analiza la evolución del comercio exterior y las implantaciones empresariales en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, si Mercosur se considerara como un único país, en 2024 habría ocupado el 17º puesto como destino de las exportaciones vascas y el 6º como origen de las importaciones.