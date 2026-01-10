Los agricultores siguen con las protestas en Iparralde, donde han cortado la A-63
Los trabajadores del movimiento Ultra 63 exigen la retirada del acuerdo Mercosur y los sacrificios masivos de animales.
Los agricultores de Iparralde mantienen cortada la A-63 en Baiona, en ambos sentidos, y están obstaculizando el tráfico entre Baiona, Biriatu, Pau y Burdeos.
Los agricultores tienen previsto reunirse hoy con el prefecto de los Pirineos Atlánticos y está por ver si logran un consenso y levantan el bloqueo, o siguen adelante con las protestas.
Los agricultores del movimiento asindical Ultra 63 tienen claro su reivindicación: anular el acuerdo Mercosur y los sacrificios masivos, y plasmar en papel los compromisos que asuma el prefecto.
De no alcanzarse los compromisos, los baserritarras no se retirarán de la autopista A-63, por lo que el tráfico entre Baiona, Biriatu, Pirineos y las Landa seguirá interrumpido en este punto.
