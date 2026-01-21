Europako Parlamentuak EB-Mercosur akordioa geldiarazi eta Europako justiziara bidali du
Europar Batasunak Hego Amerikarekin duen merkataritza libreko akordio polemikoa blokeko auzitegi gorenera bidaltzearen alde bozkatu du asteazken honetan Europako Parlamentuak, Batasuneko itunekin bateragarria den azter dezan.
Europako Parlamentuak Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza akordioa Europar Batasuneko Justizia Auzitegira (EBJA) bidaltzea erabaki du asteazken honetan, Europar Batasuneko gorteak EBko itunekin bateragarria den berrikus dezan. Erabaki honen ondorioz, tramitazioa geldiarazi egiten da, epaileek beren iritzia eman arte, bi urte ere jo dezake prozesuak.
Europar Batasunak bere historiako merkataritza hitzarmenik handiena sinatu zuen larunbatean Mercosurreko kide diren Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguairekin.
(informazioa zabaltzeko lanean ari gara)
