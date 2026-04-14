Las negociaciones directas entre Líbano e Israel arrancan hoy en Washington con posturas alejadas
El líder de Hezbolá ha rechazado las negociaciones entre Líbano e Israel, alegando que el gobierno de Netanyahu "no ha cumplido ni una sola clausula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.
Este martes, tendrá lugar en Washington (Estados Unidos) un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.
Mientras tanto, el líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, advirtió ayer de que e Israel "no ha cumplido ni una sola clausula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y denunció que, en cambio, hayan aumentado los ataques israelíes contra Líbano.
Asimismo, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a "rendirse", y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.
Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.
El alto el fuego en Líbano no forma parte del alto el fuego de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo.
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