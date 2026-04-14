GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las negociaciones directas entre Líbano e Israel arrancan hoy en Washington con posturas alejadas

El líder de Hezbolá ha rechazado las negociaciones entre Líbano e Israel, alegando que el gobierno de Netanyahu "no ha cumplido ni una sola clausula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

13 April 2026, Líbano, Beirut, Beirut Protesta por las negociaciones con Israel Europa Press
Protesta de ayer en el centro de Beirut, en contra de las negociaciones directas con Israel. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Libano eta Israelen arteko aurrez aurreko elkarrizketak gaur hasiko dira Washingtonen, jarrerak urrun daudela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Este martes, tendrá lugar en Washington (Estados Unidos) un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington este martes, de acuerdo con medios locales.

Mientras tanto, el líder del grupo chií Hezbolá, Naim Qassem, advirtió ayer de que e Israel "no ha cumplido ni una sola clausula" del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y denunció que, en cambio, hayan aumentado los ataques israelíes contra Líbano.

Asimismo, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a "rendirse", y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.

El alto el fuego en Líbano no forma parte del alto el fuego de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo. 

Israel Líbano Oriente Próximo Benjamín Netanyahu Internacional

Te puede interesar

hungaria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Péter Magyar espera una transición corta y rápida en Hungría tras ganar las elecciones

"El presidente de Hungría debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", ha señalado Magyar, quien también ha anunciado que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado.
Peter Magyar Hungaria, Hungría
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Péter Magyar, el conservador que ha logrado poner fin a la hegemonía de Orbán

Modernizador en lo económico y conservador en lo social, Magyar ha sido capaz de atraer desde el voto desencantado del oficialismo, hasta el de la oposición liberal -e incluso progresista-, ansiosa de cambio, tras 16 años de mandato de Orbán y su Fidesz. Con un discurso claro contra la corrupción, Magyar promete "limpiar" las instituciones, recuperar los fondos europeos y reactivar la economía.

Iñigo Urkullu lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Urkullu afirma que la victoria de Magyar es “un punto de esperanza”, pero pide “ser cautos” por su origen

Iñigo Urkullu, lehendakari y presidente de la fundación eAtlantic, ha asegurado que desde el punto de vista de la Unión Europea la victoria de Magyan sobre Orban se puede analizar como "un punto de esperanza", pero aboga por no olvidar la "procedencia y el origen" del candidato ganador y de ver las políticas que pueda llevar a cabo en su propio país. 
Cargar más
Publicidad
X