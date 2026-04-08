EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas tras garantizar el paso "seguro" por el estrecho de Ormuz
El anuncio del alto el fuego ha llegado apenas una hora y media antes de que expirara el ultimátum de Trump. Irán ha asegurado que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral.
Guterres celebra el alto el fuego de EE. UU. e Irán y urge al fin de las hostilidades
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado a última hora de este martes el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, instando a todas las partes a cumplir con el compromiso y calificando como "urgente" el "fin a las hostilidades".
Así ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
Wall Street remonta un 2 % y las bolsas asiáticas disparan sus ganancias
Las principales bolsas asiáticas registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán. En concreto, el Nikkei japonés escalaba un 5,3 %, mientras que la Bolsa Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba más de un 3 %.
En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones han registrado ascensos del 2,3 % y los del Nasdaq, del 3,2 %.
El gas natural se hunde un 19 %, hasta los 42,8 euros
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, cae más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh), después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego durante dos semanas.
El Brent se hunde más del 12 %, por debajo los 95 dólares
El precio del barril de petróleo Brent cae más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que EE. UU. e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.
El viernes arrancarán las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán en Islamabad (Pakistán)
Irán ha confirmado que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el cese de las hostilidades.
Israel acepta el alto el fuego entre EE. UU. e Irán pero niega que incluya el Líbano
El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero ha asegurado que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.
EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas
Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, apenas hora y media antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.