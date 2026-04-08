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EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas tras garantizar el paso "seguro" por el estrecho de Ormuz

El anuncio del alto el fuego ha llegado apenas una hora y media antes de que expirara el ultimátum de Trump. Irán ha asegurado que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 08/04/2026.- Iranians wave flags during a demonstration following the announcement of a two-week ceasefire at Enghelab Square in Tehran, Iran, 08 April 2026. Iran and the USA agreed to the two-week truce to halt military operations and keep the Strait of Hormuz open for oil and gas shipments, with formal peace talks set to begin in Islamabad on 10 April. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Celebraciones en Irán tras el anuncio de un alto el fuego. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBren eta Iranen arteko su-eten akordioaren azken ordukoa
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EITB

Última actualización

Israel acepta el alto el fuego entre EE.UU. e Irán pero niega que incluya el Líbano
Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad (Pakistán) a partir del viernes

Guterres celebra el alto el fuego de EE. UU. e Irán y urge al fin de las hostilidades

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado a última hora de este martes el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, instando a todas las partes a cumplir con el compromiso y calificando como "urgente" el "fin a las hostilidades".

Así ha manifestado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado. 
16 September 2025, US, New York: UN Secretary General Antonio Guterres briefs the press after the first week of the 80th UN General Assembly, saying finance will dominate High-Level Week as crises in Gaza, Ukraine, and genocide reports test Member States’ ability to reach agreements. Photo: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

Wall Street remonta un 2 % y las bolsas asiáticas disparan sus ganancias

Las principales bolsas asiáticas registraban fuertes avances tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán. En concreto, el Nikkei japonés escalaba un 5,3 %, mientras que la Bolsa Hong Kong, que hoy volvía a la actividad tras varios días festivos, avanzaba más de un 3 %.

En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones han registrado ascensos del 2,3 % y los del Nasdaq, del 3,2 %.
Wall Street burtsa bolsa EFE

El gas natural se hunde un 19 %, hasta los 42,8 euros

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, cae más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh), después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego durante dos semanas.

El Brent se hunde más del 12 %, por debajo los 95 dólares

El precio del barril de petróleo Brent cae más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que EE. UU. e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.

El viernes arrancarán las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán en Islamabad (Pakistán)

Irán ha confirmado que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el cese de las hostilidades.

Israel acepta el alto el fuego entre EE. UU. e Irán pero niega que incluya el Líbano

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump pero ha asegurado que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

Celebraciones en Irán tras el anuncio del alto el fuego

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 08/04/2026.- Iranians wave flags during a demonstration following the announcement of a two-week ceasefire at Enghelab Square in Tehran, Iran, 08 April 2026. Iran and the USA agreed to the two-week truce to halt military operations and keep the Strait of Hormuz open for oil and gas shipments, with formal peace talks set to begin in Islamabad on 10 April. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
18:00 - 20:00

EE. UU. e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, apenas hora y media antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.

EE. UU. e Irán sellan dos semanas de tregua tras garantizar la apertura de Ormuz

18:00 - 20:00
EE. UU. e Irán sellan dos semanas de tregua tras garantizar la apertura de Ormuz