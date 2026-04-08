EE. UU. e Irán sellan dos semanas de tregua tras garantizar la apertura de Ormuz
Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas tras un mes de guerra, en un pacto alcanzado en el último momento, apenas hora y media antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.
El acuerdo establece una tregua de 14 días que detiene los ataques en Irán, el líbano y otros puntos de la región, mientras ambas partes tratan de avanzar hacia un pacto más amplio La iniciativa ha sido impulsada por Pakistán, que ha ejercido de mediador entre Washington y Teherán.
Trump ha explicado que la decisión llega tras conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes le pidieron frenar una ofensiva inminente El mandatario ha condicionado la tregua a la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz y ha asegurado que Estados Unidos "ha cumplido y superado todos los objetivos militares".
Además, ha señalado que Washington ha recibido una propuesta iraní de diez puntos que considera una "base viable" para negociar y que, según su versión, la mayoría de los puntos de desacuerdo ya estarían resueltos, por lo que estas dos semanas servirían para cerrar un acuerdo definitivo de paz a largo plazo.
Irán se compromete a permitir el paso seguro por el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que transita una parte clave del petróleo mundial, aunque bajo coordinación con sus fuerzas armadas y teniendo en cuenta "limitaciones técnicas", según ha señalado su ministro de Exteriores.
Las negociaciones comenzarán el 10 de abril en Islamabad, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz definitivo Trump ha asegurado que las conversaciones se encuentran en una "fase muy avanzada" y ha defendido que Estados Unidos ya ha cumplido sus objetivos militares.
Sin embargo, el pacto presenta importantes incógnitas: Israel ha advertido de que no se considera vinculado a la tregua en el Líbano, y en las últimas horas se han registrado nuevos ataques, con al menos ocho personas fallecidas en la ciudad libanesa de Sidón.
El anuncio ha tenido un impacto inmediato en los mercados. El precio del barril de Brent ha caído con fuerza tras conocerse la reapertura de Ormuz, ante la expectativa de una mayor estabilidad en el suministro energético.
El alto el fuego llega después de semanas de máxima tensión, marcadas por amenazas de gran alcance por parte de Washington y sin que se haya producido el cambio de régimen en Irán que buscaba la Casa Blanca La situación entra ahora en una fase diplomática, aunque con un escenario todavía frágil.
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