EE. UU. e Irán sellan dos semanas de tregua tras garantizar la apertura de Ormuz

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas tras un mes de guerra, en un pacto alcanzado en el último momento, apenas hora y media antes de que expirara el ultimátum lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece una tregua de 14 días que detiene los ataques en Irán, el líbano y otros puntos de la región, mientras ambas partes tratan de avanzar hacia un pacto más amplio La iniciativa ha sido impulsada por Pakistán, que ha ejercido de mediador entre Washington y Teherán.

Trump ha explicado que la decisión llega tras conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes le pidieron frenar una ofensiva inminente El mandatario ha condicionado la tregua a la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz y ha asegurado que Estados Unidos "ha cumplido y superado todos los objetivos militares".

Además, ha señalado que Washington ha recibido una propuesta iraní de diez puntos que considera una "base viable" para negociar y que, según su versión, la mayoría de los puntos de desacuerdo ya estarían resueltos, por lo que estas dos semanas servirían para cerrar un acuerdo definitivo de paz a largo plazo.