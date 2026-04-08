AKORDIOA AZKEN ORDUAN

AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute, Ormuzen irekiera bermatu ostean

Pakistanen bitartekaritzak su-eten akordio bat ixtea ahalbidetu du. Akordioa berehala sartuko da indarrean eta Islamabadeko bake negoziazioei ateak irekiko dizkie.

Agentziak | EITB

AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute hilabeteko gerraren ostean. Azken unean lortu dute ituna, Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea behartzeko ultimatuma amaitu baino ordu eta erdi lehenago, hain zuzen ere.

Akordioak 14 eguneko su-etena ezarri du, Iranen, Libanon eta eskualdeko beste puntu batzuetan erasoak geldiarazteko. Horrela, bi aldeak itun zabalago baterantz aurrera egiten saiatuko dira. Ekimena Pakistanek bultzatu du, Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekari lanak egin ditu.

Trumpek azaldu duenez, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroarekin eta Asim Munir Armadako buruarekin izandako elkarrizketen ostean hartu dute erabakia, eta erasoaldia geldiaraztea eskatu zioten.

Horrez gain, Washingtonek Iranen hamar puntuko proposamena jaso duela adierazi du, negoziatzeko "oinarri bideragarria" dela iritzita, eta, bere ustez, desadostasun gehienak konponduta egongo lirateke horrela.

Iranek konpromisoa hartu du Ormuzeko itsasartetik igarotzen uzteko, bertatik munduko petrolioaren zati garrantzitsu bat igarotzen baita, baina indar armatuekin koordinatuta eta "muga teknikoak" kontuan hartuta, Atzerri ministroak adierazi duenez.

Negoziazioak apirilaren 10ean hasiko dira Islamabaden. Behin betiko bake akordioa lortzeko helburuarekin, Trumpek ziurtatu du elkarrizketak "oso fase aurreratuan" daudela, eta AEBk bere helburu militarrak bete dituela defendatu du.

Hala ere, itunak zalantza handiak ditu: Israelek ohartarazi du ez dela su-etenarekin izango Libanon, eta azken orduetan eraso gehiago izan dira, gutxienez zortzi pertsona hil dira herrialdeko Sidon hirian.

Brent upelaren prezioa nabarmen jaitsi da Ormuzen irekieraren berri izan ostean, energia hornikuntzan egonkortasun handiagoa espero delako.

Su-etena tentsio handiko asteen ondoren iritsi da. Washingtonek mehatxu gogorrak egin ditu, eta Etxe Zuriak bilatzen zuen erregimen aldaketa ez da gertatu Iranen. Egoera fase diplomatiko batean sartu da orain, baina egoera oraindik ahula da.

WASHINGTON (United States), 06/04/2026.- US President Donald Trump, along with Secretary of Defense Pete Hegseth (2-L), Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine (R), and CIA Director John Ratcliffe (L), briefs the media on Iran from the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Trump: "Ormuz zabaldu ezean, gau bakarrean suntsi dezakegu herrialde osoa"

Euskal Herrian goizaldeko 02:00ak direnean amaituko da Ormuzko itsasartea zabaltzeko Trumpek Irani emandako epea. Iranek Pakistanen bitartekaritzarekin proposatutako 10 puntuko dokumentua ez zaio, nonbait, nahikoa iruditu AEBko presidenteari. Iranek esan du negoziazioak ez direla mehatxuekin bateragarri. Israelek, bitartean, irandarrei ohartarazi die ez daitezela trenean ibili ez badute bizia arriskuan jarri nahi.

