El precio del brent baja más del 13 %, por debajo los 95 dólares, tras alto el fuego entre EE.UU. e Irán
El precio del barril de petróleo brent ha recibido de manera positiva el acuerdo de EE. UU. con Irán para un alto el fuego de dos semanas, periodo durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Pakistán, basado en un plan de diez puntos presentado por Teherán. Por otra parte, el precio del gas natural se ha hundido más del 19 %.
El barril de petróleo brent para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12 %, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas. A las 7:00 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del brent baja el 12,55 %, hasta los 95,53 dólares el barril.
Durante esta madrugada, tras conocerse que se había alcanzado ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había dado Donald Trump a irán, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16 % y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares.
De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja con fuerza este miércoles antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos. Retrocede el 14,48 %, hasta los 94,9 dólares.
El brent ya cerró la víspera con una leve caída del 0,46 %, hasta los 109,27 dólares, mientras el mercado estaba muy pendiente del vencimiento del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
Ante de dicho vencimiento, el propio Trump anunció en redes sociales un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, periodo durante el cual se negociará un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán.
Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", e indicó que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".
Asimismo, el ministro iraní de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral.
El gas natural también baja
Por otra parte, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se hunde más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh), después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego durante dos semanas.
De esta manera, el precio del gas se acerca a los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.
Durante este periodo, el precio del gas se ha disparado con fuerza y ha llegado a cotizar en los 72 euros.
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