Brentaren prezioa % 13 baino gehiago jaitsi da, 95 dolarretik behera, AEBen eta Iranen arteko su-etenaren ondotik
Brent petrolio upelaren prezioak behera egin du nabarmen, AEBk eta Iranek adostutako bi asteko su-etenaren ondorioz. Bi aste horietan, Pakistanen bake akordio bat negoziatuko dute, Teheranek aurkeztutako hamar puntuko plan batean oinarrituta.
Ekainean entregatzekoa den brent petrolio-upela % 12 baino gehiago merkatu da asteazken honetan, Londreseko gerokoen merkatuan 95 dolarretan kokatuta, Estatu Batuek eta Iranek bi asteko su-etena adostu ostean. Asteazken honetako 7: 00etan, eta EFEk jasotako Bloomberg-en datuen arabera, brentaren prezioa % 12,55 jaitsi da, upel bakoitzeko 95,53 dolarreraino.
Goizaldean, Donald Trumpek Irani emandako ultimatumaren epea betetzear zegoenean akordioa lortu dutela jakin ostean, petrolioak % 16ra arte egin du behera, eta 91,70 dolarretan minimoa jo du.
Brent bezala, Texasko tarteko petrolioa (WTI, ingelesez) indarrez jaitsi da asteazken honetan, Estatu Batuetan merkatua ofizialki ireki aurretik. Atzera egin du, % 14,48, 94,9 dolarreraino.
Brentak % 0,46ko beherakadarekin itxi zuen bezperan, 109,27 dolarreraino, eta merkatua Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzeko itsasartea berriro irekitzeko ezarritako ultimatumaren epemugaren zain zegoen.
Epemuga horren aurrean, Trumpek berak iragarri du sare sozialetan bi asteko su-etena adostu duela Iranekin, eta epe horretan bake-akordio bat negoziatuko dutela Islamabaden, Pakistango hiriburuan, Teheranek aurkeztutako hamar puntuko plan batean oinarrituta.
Iranekin "behin betiko" bake akordioa lortzeko aukera "oso aro aurreratuan" dagoela ziurtatu du Trumpek, eta itun horren arrazoia" helburu militar guztiak bete eta gainditu" izana dela adierazi du.
Era berean, Abas Araqchi Irango Atzerri ministroak esan du posible izango dela Ormuzeko itsasartetik igarotzea datozen bi asteetan, aldebiko su-etena eten ondoren.
Gas naturala ere merkatu da
Bestalde, Herbehereetako TTF merkatuan hilabeterako entregatzekoa den gas naturalaren prezioa % 19tik gora jaitsi da asteazken honetako irekieran, megawatt orduko 42,8 euroraino (MWh), AEBek eta Iranek bi astez su-etena adostu ostean.
Horrela, gasaren prezioa 31,6 eurora hurbiltzen ari da, joan den otsailaren 27an, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi baino egun bat lehenago, kotizatu baitzuen.
Aldi horretan, gasaren prezioak nabarmen egin du gora, eta 72 eurotan kotizatu du.
