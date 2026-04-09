Israel anuncia la muerte del secretario personal y sobrino del jefe de Hizbulá

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte del "secretario personal" del líder de Hizbulá, Naim Qassem.

Así, ha afirmado que entre los muertos figura Alí Yusef Harshi, "secretario personal" y sobrino de Qassem, en el marco de un ataque aéreo lanzado contra la capital, Beirut. "Harsi era una persona cercana y asesor personal de Qassem y jugaba un papel central en la gestión de su oficina y su seguridad", ha sostenido.