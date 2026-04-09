La fragilidad de la tregua en Oriente Próximo mantiene en jaque a los parqués

La fragilidad de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán mantiene en vilo este jueves a las bolsas de todo el mundo.

El barril de petróleo Brent subía cerca de un 2 % en torno a las 08:05 horas de este jueves y se movía por encima de los 96 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas han estrenado jornada con pérdidas. El Kospi surcoreano cae un 1,9 %, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,4 % y el Shenzhen chino retrocede un 0,2 %. En Japón, el Nikkei pierde casi un 0,6 %.

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una caída del 0,14 %, lo que le ha llevado a situarse en los 18 106,5 puntos, en una apertura marcada por el alza de los precios del petróleo a más de 97 dólares el barril.

En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este miércoles en positivo, con avances del 2,8 % en ambos casos, pero sus futuros apuntan, de momento, a pérdidas moderadas en la apertura de este jueves.