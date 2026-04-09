Petrolioa eta Burtsak

Ekialde Hurbileko su-eten hauskorrak urduri ditu parketak

Petrolioaren prezioa % 2 inguru igo da lehen orduko enkanteetan. Asiako burtsek galerekin zabaldu dute, eta Europako eta Estatu Batuetako burtsetan ere beherakadak espero dira.

Madrilgo burtsa. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
Estatu Batuek eta Iranek adostutako bi asteko su-etena hari-harian dagoelarik, kezka eta islatzen dute mundu osoko burtsek ere. 

Brent Petrolioaren prezioak % 2 egin du gora gaur goizean, 08:05 aldera, eta upela 96 dolarretik gora ibili da, Europan burtsak ireki aurretik. AEBk eta Israleek Iranen aurkako erasoa hasi aurreko 72 dolarretatik oso gora, beraz. 

Testuinguru horretan, Asiako burtsa nagusiek galerekin estreinatu dute eguna: Hego Koreako Kospi indizeak % 1,9 egin du behera, Hong Kongeko Hang Seng indizeak % 0,4 eta Txinako Shenzhen indizeak % 0,2. Japonen, Nikkeiak ia % 0,6ko galerak izan ditu. 

Ibex 35ek % 0,14ko beherakadarekin hasi du ostegun honetako burtsako saioa, 18.106,5 puntutan; irekiera orduan 97 dolarretik gora zegoen petrolioa. 

AEBn, Dow Jones indizeak eta Nasdaq indizeak positiboan itxi zuten asteazkeneko saioa, bi kasuetan % 2,8ko aurrerapenarekin, baina, itxura du ostegunean gorrira joko dutela pantailek. 

 

Zure interesekoa izan daiteke

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen sindikatuek bitartekotzari uko egin diote eta Osasun Ministerioarekin zuten bilera bertan behera gelditu da

Joan den martxoaren 27an, sindikatuei Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza proposatzea erabaki zuten Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan. Sindikatuak ez daude ados, plataforma “ez delako neutrala, ezta lan kontuetan aditua ere”. Bi aldeek bilera gehiago egingo dituztela adostu dute, baina, bien bitartean, apirilaren 27ko asterako aurreikusitako grebari eusten diote medikuek.

Gehiago ikusi
