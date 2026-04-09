Ekialde Hurbileko su-eten hauskorrak urduri ditu parketak
Petrolioaren prezioa % 2 inguru igo da lehen orduko enkanteetan. Asiako burtsek galerekin zabaldu dute, eta Europako eta Estatu Batuetako burtsetan ere beherakadak espero dira.
Estatu Batuek eta Iranek adostutako bi asteko su-etena hari-harian dagoelarik, kezka eta islatzen dute mundu osoko burtsek ere.
Brent Petrolioaren prezioak % 2 egin du gora gaur goizean, 08:05 aldera, eta upela 96 dolarretik gora ibili da, Europan burtsak ireki aurretik. AEBk eta Israleek Iranen aurkako erasoa hasi aurreko 72 dolarretatik oso gora, beraz.
Testuinguru horretan, Asiako burtsa nagusiek galerekin estreinatu dute eguna: Hego Koreako Kospi indizeak % 1,9 egin du behera, Hong Kongeko Hang Seng indizeak % 0,4 eta Txinako Shenzhen indizeak % 0,2. Japonen, Nikkeiak ia % 0,6ko galerak izan ditu.
Ibex 35ek % 0,14ko beherakadarekin hasi du ostegun honetako burtsako saioa, 18.106,5 puntutan; irekiera orduan 97 dolarretik gora zegoen petrolioa.
AEBn, Dow Jones indizeak eta Nasdaq indizeak positiboan itxi zuten asteazkeneko saioa, bi kasuetan % 2,8ko aurrerapenarekin, baina, itxura du ostegunean gorrira joko dutela pantailek.
Brentaren prezioa % 13 baino gehiago jaitsi da, eta Ibex indizea % 3 baino gehiago igo, AEBren eta Iranen arteko su-etenaren ondotik
Brent petrolio upelaren prezioak behera egin du nabarmen, AEBk eta Iranek adostutako bi asteko su-etenaren ondorioz. Bi aste horietan, Pakistanen bake akordio bat negoziatuko dute, Teheranek aurkeztutako hamar puntuko planean oinarrituta.