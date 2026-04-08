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Israel asegura haber lanzado su "mayor ataque" contra Líbano desde el inicio de la ofensiva

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que su país acepta la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, pero ha aclarado que no incluye a Líbano.

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Beirut, esta mañana. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado recientemente un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", ha dicho Netanyahu, antes de resaltar que "es el mayor ataque contra infraestructura de Hezbolá" desde el inicio de la ofensiva.

Así, ha manifestado que estos ataques han alcanzado "sedes, lugares de mando y control y formaciones militares de Hezbolá", incluidas instalaciones "usadas por terroristas de la organización para organizar y planear complots terroristas contra elementos de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel".

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha aplaudido la tregua y ha pedido "una paz regional que incluya a Líbano", mientras que Hezbolá ha asegurado que "está en el umbral de una gran victoria histórica". 

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1500 los muertos y 4600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados. 

735 los muertos en Gaza desde el alto el fuego

Asimismo,  en Gaza tampoco cesan los ataques. Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este miércoles a más de 735 los palestinos muertos a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un acuerdo de alto el fuego en el enclave al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el territorio.

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha pedido hoy que el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán incluya también a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así como al Líbano.

Abás ha denunciado que los territorios palestinos siguen siendo  "objeto de constantes ataques por parte de colonos y fuerzas de ocupación (Israel)". 

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