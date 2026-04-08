Libanoren aurkako orain arteko "erasorik handiena" egin duela esan du Israelek
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak argi esan du Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa onartzen badu ere, itunean ez dela Libano sartzen.
Israelgo Armadak jakinarazi du Libanoren aurkako orain arteko "eraso handiena" egin duela gaur, eta Hezbollah milizia xiitaren hainbat azpiegitura guztiz suntsitu dituztela ziurtatu du.
Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek bi asterako su-etena iragarri eta berehala, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak argi utzi du Libano ez dela sartzen itun horretan, eta, beraz, han erasoek ez dutela etenik izango esan du.
"Israelgo Armadak Hezbollah miliziak Beiruten dituen azpiegitura militarren aurkako eraso zabala egin du, otsailean erasoaldia abiatu genuenetik, handiena", kontatu du Netanyahuk.
Besteak beste, "kontrol-guneak eta Hezbollahko milizianoen formazio-lekuak" txikitu dituztela azaldu du lehen ministroak. Haren hitzetan, Israelen aurkako "eraso terroristak antolatzen dituzten" egituren aurkako erasoa izan da.
1.500 hildako Libanon
Bere aldetik, Joseph Aoun Libanoko presidenteak AEBk eta Iranek adostutako menia ontzat eman du, baina eskatu du Libano ere kontuan hartzea. "Eskualde osoan bakea ezarriko duen ituna behar dugu", adierazi du.
Hezbollahk, berriz, nabarmendu du "garaipen historiko baten atarian" dagoela herrialdea.
Libanoko agintariek zabaldutako azken balantzeren arabera, joan den otsailaren amaieratik, 1.500 herritar hil eta 4.600 inguru zauritu dituzte Israelek egindako erasoetan. Euren bizitokiak utzi behar izan dituztenak milioi baino gehiago dira.
Su-etenetik, 735 hildako Gazan
Gazan ere erasoek ez dute etenik, iazko urrian su-etena indarrean sartu bazen ere. Azken datuen arabera, menia ezarrita dagoenetik, 735 herritar hil ditu Israelek Gazan egindako erasoetan.
Mahmoud Abbas Palestinako presidenteak salatu du "kolono israeldarren erasoek" ez dutela etenik, eta galdegin du bart izenpetutako akordioan Gaza, Zisjordania eta Libano ere aintzat hartzea.
Milaka indigena Brasiliara iritsi dira, 2026ko Lur Librea Kanpamentuan parte hartzeko
Brasilgo indigenek martxa bat egin dute Brasilgo Kongresu Nazionalera euren eskubideak aldarrikatzeko, Brasilian urtero egiten duten kanpaldiaren testuinguruan.
Iranen bake-plan proposamenaren hamar gakoak
Iranek arma nuklearrak ez fabrikatzeko konpromisoa hartu du, eta bere kontrako zigor guztiak kentzea eta jasandako kalteak konpentsatzeko funts bat sortzea eskatu du. Horiek dira, besteak beste, Teheranek AEBrekin gerra amaitzea negoziatzeko aurkeztu duen planaren puntuak.
AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute, Ormuz ireki egingo dutela bermatuta
Pakistanen bitartekaritzak su-eten akordioa lortzea ahalbidetu du. Ituna berehala sartuko da indarrean, eta Islamabadeko bake negoziazioei ateak irekiko dizkie.
Irandarrek giza-kateak osatu dituzte zentral elektriko eta zubietan, Trumpen mehatxuen aurrean
Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzko itsasartea irekitzeko emandako epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Irango herritarrak kalera irten dira, eta giza-kateak osatu dituzte zentral elektriko eta zubietan. Irango banderak, erresistentziarako aldarriak eta liderren argazkiak hartuta, azpiegitura publikoak erasotzea gerra-krimena dela salatu dute.
Trumpen azken mehatxua: "Gaur gauean zibilizazio oso bat hilko da"
Irani emandako ultimatuma amaitzeko ordu gutxiren faltan, agintari estatubatuarrak iragarri du gaur "munduaren historia luze eta konplexuko unerik garrantzitsuenetako bat" biziko dela.
Petrolioaren prezioa, gorantz: 111 dolarrera iritsi da; Iranen aurkako erasoaren aurretik, 72 dolarrean zegoen
Trumpen ultimatuma amaitzeko ordu batzuk falta direnean, Irango gerra gelditzeko balizko akordio baten zain jarraitzen dute merkatuek.
Trump: "Ormuz zabaldu ezean, gau bakarrean suntsi dezakegu herrialde osoa"
Euskal Herrian goizaldeko 02:00ak direnean amaituko da Ormuzko itsasartea zabaltzeko Trumpek Irani emandako epea. Iranek Pakistanen bitartekaritzarekin proposatutako 10 puntuko dokumentua ez zaio, nonbait, nahikoa iruditu AEBko presidenteari. Iranek esan du negoziazioak ez direla mehatxuekin bateragarri. Israelek, bitartean, irandarrei ohartarazi die ez daitezela trenean ibili ez badute bizia arriskuan jarri nahi.
Trumpek Artemis II.aren misioko tripulatzaileekin hitz egin du eta izan duten ausardia eskertu die
AEBko presidenteak tripulazioarekin hitz egin zuen, Ilargiaren alde ezkutua behatu ondoren, egindako misio historikoagatik zoriontzeko. "Gaur Historia egin duzue, eta harro sentiarazi duzue Amerika osoa, izugarri harro", esan zuen Trumpek elkarrizketan.
Artemis II misioak Lurrera itzultzeko bidaia hasi du, Ilargiaren alde ezkutua behatu ondoren
Aurreikusita zegoen bezala, misioko lau astronautek —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen— Lurrarekiko komunikazioa galdu dute, 40 minutuz. Tarte horretan, satelitearen alde ezkutua behatu dute eta inoiz ikusi gabeko tokien argazki eta datuak bildu dituzte.