AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute, Ormuzko itsasartearen irekiera bermatu ostean
Trumpek Irani ezarritako ultimatuma amaitu baino ordu eta erdi lehenago iragarri dute su-etena. Aldeek erasoak etengo dituzte eta Iranek Ormuzko itsasartea irekitzeko konpromisoa hartu du.
Wall Streetek 2 puntu egin du gora eta Asiako burtsek irabaziak izan dituzte
AEBk eta Iranek bi asteko su-eten akordioa iragarri ondotik, Wall Streetek bi puntu egin du gora. Ildo beretik, Asiako burtsa nagusiek irabazi handiak izan dituzte albistearen berri izan ostean. Japoniako Nikkei indizeak % 5,3 gora egin du eta Hong Kongeko burtsak, berriz, % 3 baino gehiago.
Ameriketako Estatu Batuetan, Dow Jones indizea % 2,3 igo da eta Nasdaq indizea, berriz, % 3,2.
Gas naturalaren prezioa % 19 jaitsi da, 42,8 euroraino
Gas naturalaren megawatt ordua (MWh) 42,8 euroraino jaitsi da TTF Europako erreferentziazko merkatuan, AEBk eta Iranek bi asterako su-etena adostu ondoren.
Brent upelaren prezioa % 12 baino gehiago jaitsi da, 95 dolarreraino
AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu eta ordu gutxira, Brent petrolio upelaren prezioa % 12 baino gehiago jaitsi da, 95 dolarreraino.
AEBk eta Iranek bake negoziazioak abiatuko dituzte ostiralean Islamabaden
Apirilaren 10ean bake negoziazioak abiatuko dituzte Islamabad hirian (Pakistan), Pakistan bitartekari dela.
Israelek su-etena onartu du, baina Libano akordiotik kanpo dagoela esan du
AEBk eta Iranek iragarritako bi asteko su-etena onartu du Israelgo Gobernuak, baina Libano akordiotik kanpo dagoela esan du.
