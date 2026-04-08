AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute, Ormuzko itsasartearen irekiera bermatu ostean

Trumpek Irani ezarritako ultimatuma amaitu baino ordu eta erdi lehenago iragarri dute su-etena. Aldeek erasoak etengo dituzte eta Iranek Ormuzko itsasartea irekitzeko konpromisoa hartu du.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 08/04/2026.- Iranians wave flags during a demonstration following the announcement of a two-week ceasefire at Enghelab Square in Tehran, Iran, 08 April 2026. Iran and the USA agreed to the two-week truce to halt military operations and keep the Strait of Hormuz open for oil and gas shipments, with formal peace talks set to begin in Islamabad on 10 April. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Ospakizunak Iranen, su-etena iragarri ondoren. Argazkia: EFE
Israelek su-etena onartu du, baina Libano akordiotik kanpo dagoela esan du
AEBk eta Iranek bake negoziazioak abiatuko dituzte ostiral honetan Islamabaden (Pakistan)

Wall Streetek 2 puntu egin du gora eta Asiako burtsek irabaziak izan dituzte

AEBk eta Iranek bi asteko su-eten akordioa iragarri ondotik, Wall Streetek bi puntu egin du gora. Ildo beretik, Asiako burtsa nagusiek irabazi handiak izan dituzte albistearen berri izan ostean. Japoniako Nikkei indizeak % 5,3 gora egin du eta Hong Kongeko burtsak, berriz, % 3 baino gehiago. 

Ameriketako Estatu Batuetan, Dow Jones indizea % 2,3 igo da eta Nasdaq indizea, berriz, % 3,2. 
Wall Street burtsa bolsa EFE

Gas naturalaren prezioa % 19 jaitsi da, 42,8 euroraino

Gas naturalaren megawatt ordua (MWh) 42,8 euroraino jaitsi da TTF Europako erreferentziazko merkatuan, AEBk eta Iranek bi asterako su-etena adostu ondoren. 

Brent upelaren prezioa % 12 baino gehiago jaitsi da, 95 dolarreraino

AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu eta ordu gutxira, Brent petrolio upelaren prezioa % 12 baino gehiago jaitsi da, 95 dolarreraino. 

AEBk eta Iranek bake negoziazioak abiatuko dituzte ostiralean Islamabaden

Apirilaren 10ean bake negoziazioak abiatuko dituzte Islamabad hirian (Pakistan), Pakistan bitartekari dela. 

Israelek su-etena onartu du, baina Libano akordiotik kanpo dagoela esan du

AEBk eta Iranek iragarritako bi asteko su-etena onartu du Israelgo Gobernuak, baina Libano akordiotik kanpo dagoela esan du. 

Ospakizunak Iranen, su-eten akordioaren berri izan ondoren

18:00 - 20:00

AEBk eta Iranek bi asteko su-etena adostu dute

Bi astez erasoak etengo dituzte eta Iranek Ormuzko itsasartea irekitzeko konpromisoa hartu du. Trumpek Irani ezarritako ultimatuma amaitu baino ordu eta erdi lehenago iragarri dute akordioa. 

