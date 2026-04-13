Así queda repartida la Asamblea Nacional de Hungría tras las elecciones

La nueva Asamblea Nacional de Hungría confirma un giro hacia la derecha y deja fuera a toda representación significativa de la izquierda. El Parlamento estará dominado por tres fuerzas: el partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar; el Fidesz del primer ministro saliente Viktor Orbán; y el movimiento de extrema derecha Nuestra Patria.

Aunque Fidesz, la formación nacional-conservadora de Orbán, ha perdido las elecciones celebradas este domingo, el bloque ideológico de derechas seguirá marcando la agenda política del país. La victoria de Magyar supone, no obstante, un hito tras más de una década de dominio del ultranacionalista Orbán, en el poder desde 2010 con mayorías cualificadas de dos tercios.

El triunfo del líder de Tisza abre ahora un proceso de transición que podría prolongarse hasta finales de mayo. Hasta entonces, Orbán continuará ejerciendo como jefe del Ejecutivo.

Bloque ideológico de derechas

Tisza, gran vencedor de los comicios, es un partido conservador de derechas integrado en el Partido Popular Europeo, donde tiene siete europarlamentarios. Fundado en 2021, defiende un conservadurismo de corte liberal, y aunque comparte algunas posiciones con Orbán en cuestiones como en materia de inmigración, se diferencia del ultranacionalista al apostar por mantener una relación estrecha de Hungría con la Unión Europea.

El partido nacionalista y conservador Fidesz ha gobernado Hungría durante 16 años y ha supuesto un constante foco de tensión en el seno de la Unión Europea debido a sus posturas euroescépticas. En el ámbito interno, ha mantenido discursos populistas en cuestiones como la inmigración.

Por último, Nuestra Patria comparte con Fidesz su rechazo a la Unión Europea, aunque se sitúa en una posición aún más extrema dentro de la derecha, con tendencias neofascistas. En 2019 anunció que formaría un ala paramilitar, similar a la impulsada por el partido nacionalista Jobbik, que fue prohibida en 2009. Esta formación está afiliada al mismo grupo europeo al que pertenecen Alternativa para Alemania y Reconquista (Francia).