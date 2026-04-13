Magyar arrolla a Orbán y logra una mayoría sin precedentes en Hungría
La oposición húngara ha puesto fin a 16 años de Gobierno de Viktor Orbán tras lograr una contundente victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo. El líder conservador Péter Magyar ha arrasado en las urnas y ha obtenido más de dos tercios del Parlamento, una mayoría suficiente para revertir las políticas impulsadas durante más de una década por el dirigente ultranacionalista.
Con el escrutinio prácticamente completado, el partido Tisza ha conseguido 138 de los 199 escaños, lo que le otorga cerca del 70 % de la Cámara con el 53,5 % de los votos. Por su parte, el Fidesz de Orbán se ha quedado en 54 diputados y un 38 % de apoyo, mientras que la formación de extrema derecha Nuestra Patria ha logrado siete escaños.
El resultado supone el fin de la hegemonía política de Orbán y abre la puerta a desmantelar su modelo de poder, construido desde 2010 con reformas constitucionales, cambios en el sistema electoral y críticas constantes desde Bruselas por el deterioro del Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.
La participación ha alcanzado el 79,5 %, la más alta desde la caída del Telón de Acero en 1989, en una jornada electoral que ha reflejado la movilización de una ciudadanía que ha buscado un cambio político.
Tras confirmarse la victoria, Magyar ha proclamado ante sus seguidores que “juntos hemos derrocado el sistema de Orbán” y ha lanzado un mensaje claramente europeísta: “El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la Unión Europea”. El nuevo líder ha prometido recomponer las relaciones con los socios comunitarios y resolver los conflictos abiertos con países vecinos.
Orbán ha reconocido su derrota apenas dos horas y media después del cierre de los colegios electorales, admitiendo que el resultado “es doloroso” y que no cuentan con el mandato para seguir gobernando. El hasta ahora primer ministro había sido uno de los principales referentes del populismo ultranacionalista en Europa y un aliado cercano de Rusia, además de mantener una posición crítica con Ucrania.
La victoria de Magyar ha sido celebrada por varios líderes europeos, que interpretan el resultado como un giro hacia Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que Hungría “ha votado a favor de Europa”, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha destacado el compromiso del país con los valores comunitarios. También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a las felicitaciones.
El nuevo escenario político abre una etapa de incertidumbre sobre la capacidad de Magyar para cumplir sus promesas y gestionar una amplia mayoría parlamentaria en un país profundamente transformado durante los años de Gobierno de Orbán.
Reacciones
ELECCIONES
La UE celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"
Te puede interesar
Trump afirma que "muchos barcos" se dirigen a EE. UU. a por petróleo, mientras Irán advierte que los buques que se acerquen a Ormuz violan el alto el fuego
El presidente estadounidense ha anunciado que Estados Unidos bloqueará el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz a partir de las 14 GMT de este lunes (16:00 horas en Euskal Herria y 17:30 horas en Teherán).
Se confirma el giro a la derecha en Perú: López Aliaga y Fujimori pasan a la segunda vuelta
El ultraderechista lidera el recuento, que puede cambiar cuando empiecen a tener en cuenta las zonas rurales, donde se ha ampliado el plazo para votar hasta este lunes.
La UE celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"
Celebración casi unánime de los líderes europeos ante el cambio político en Hungría, que ven reforzado el proyecto europeo.
Magyar apunta a una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Hungría, con más del 80 % escrutado
Tras el recuento de 81,5 % de las papeletas, la oposición ha logrado 137 de los 199 escaños, frente a 55 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, del ultraderechista Viktor Orbán, que ha gobernado el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.
Terminan las elecciones de Hungría, cruciales para Orbán, con una participación histórica
A las 18:30 horas, media hora antes del cierre de los colegios, había votado el 78,8 % de los electores, muy por encima del 73,5 % de la participación en las elecciones de 2002, hasta ahora la cifra más alta.
Las condiciones meteorológicas impiden que la Global Sumud Flotilla inicie la travesía hacia Gaza
Finalmente, no se dirigirán aún hacia Sicilia, y solo cambiarán de puerto, donde permanecerán hasta que las condiciones mejoren.
La tripulación del Artemis II describe el viaje como experiencia "irrepetible" y "demasiado grande"
En su primera comparecencia pública tras el amerizaje, los cuatro astronautas han relatado emocionados su histórico viaje de 10 días alrededor de la Luna, interrumpido constantemente por ovaciones cerradas del público presente.
Hungría vota ya en unas elecciones clave para el futuro del país y de la UE
El actual primer ministro, Viktor Órban, ya ha acudido a depositar su voto, al igual que el candidato favorito a la victoria, el liberal Peter Magyar.
EE.UU. e Irán cierran sin acuerdo la primera fase de negociaciones en Islamabad con tensiones sobre Ormuz
Tras más de 20 horas de diálogo, han terminado con una última propuesta sobre la mesa y profundas diferencias en torno al programa nuclear y la seguridad regional.