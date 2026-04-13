La oposición húngara ha puesto fin a 16 años de Gobierno de Viktor Orbán tras lograr una contundente victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo. El líder conservador Péter Magyar ha arrasado en las urnas y ha obtenido más de dos tercios del Parlamento, una mayoría suficiente para revertir las políticas impulsadas durante más de una década por el dirigente ultranacionalista.

Con el escrutinio prácticamente completado, el partido Tisza ha conseguido 138 de los 199 escaños, lo que le otorga cerca del 70 % de la Cámara con el 53,5 % de los votos. Por su parte, el Fidesz de Orbán se ha quedado en 54 diputados y un 38 % de apoyo, mientras que la formación de extrema derecha Nuestra Patria ha logrado siete escaños.

El resultado supone el fin de la hegemonía política de Orbán y abre la puerta a desmantelar su modelo de poder, construido desde 2010 con reformas constitucionales, cambios en el sistema electoral y críticas constantes desde Bruselas por el deterioro del Estado de derecho, la libertad de prensa y la independencia judicial.

La participación ha alcanzado el 79,5 %, la más alta desde la caída del Telón de Acero en 1989, en una jornada electoral que ha reflejado la movilización de una ciudadanía que ha buscado un cambio político.

Tras confirmarse la victoria, Magyar ha proclamado ante sus seguidores que “juntos hemos derrocado el sistema de Orbán” y ha lanzado un mensaje claramente europeísta: “El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la Unión Europea”. El nuevo líder ha prometido recomponer las relaciones con los socios comunitarios y resolver los conflictos abiertos con países vecinos.

Orbán ha reconocido su derrota apenas dos horas y media después del cierre de los colegios electorales, admitiendo que el resultado “es doloroso” y que no cuentan con el mandato para seguir gobernando. El hasta ahora primer ministro había sido uno de los principales referentes del populismo ultranacionalista en Europa y un aliado cercano de Rusia, además de mantener una posición crítica con Ucrania.

La victoria de Magyar ha sido celebrada por varios líderes europeos, que interpretan el resultado como un giro hacia Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que Hungría “ha votado a favor de Europa”, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha destacado el compromiso del país con los valores comunitarios. También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a las felicitaciones.

El nuevo escenario político abre una etapa de incertidumbre sobre la capacidad de Magyar para cumplir sus promesas y gestionar una amplia mayoría parlamentaria en un país profundamente transformado durante los años de Gobierno de Orbán.

Reacciones