La UE celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que "la participación récord pone de manifiesto el espíritu democrático del pueblo húngaro".



Asimismo, dijo estar deseando trabajar "en estrecha colaboración" con el nuevo líder húngaro "para hacer de Europa un lugar más fuerte y próspero".



La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".



Felicitaciones de líderes europeos



Los principales líderes europeos también han celebrado la victoria de Magyar.

Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Magyar, con quien se comunicó para confiarle su apoyo: "¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", afirmó Macron.

