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La UE celebra que Hungría retome "su camino hacia Europa"

Celebración casi unánime de los líderes europeos ante el cambio político en Hungría, que ven reforzado el proyecto europeo.
FOTODELDÍA Bruselas (Bélgica), 18/02/2026.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio a la reunión del Colegio de Comisarios en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica,este miércoles. La reunión aborda la comunicación de la Comisión, presentada por Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre las regiones orientales de la UE fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, centrándose en la resiliencia regional, la seguridad y la estabilidad socioeconómica en zonas directamente afectadas por tensiones geopolíticas. EFE/ Olivier Hoslet
Von der Leyen, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hungariak "Europarako bideari" berriro ekin diola ospatu du EBk
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Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras unas elecciones legislativas que han dado la victoria al partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Victor Orbán.

"Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", ha dicho la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen además habló con Magyar para felicitarle tras los resultados y ambos acordaron "mantener una estrecha colaboración", según informó la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que "la participación récord pone de manifiesto el espíritu democrático del pueblo húngaro".

Asimismo, dijo estar deseando trabajar "en estrecha colaboración" con el nuevo líder húngaro "para hacer de Europa un lugar más fuerte y próspero".

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

Felicitaciones de líderes europeos

Los principales líderes europeos también han celebrado la victoria de Magyar.

Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Magyar, con quien se comunicó para confiarle su apoyo: "¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa", afirmó Macron.

Alemania también hizo sentir sus felicitaciones con las declaraciones del canciller Friedrich Merz: "Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida", escribió Merz en X poco después de que el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, reconociera la derrota.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, celebró los resultados como evidencia de que el pueblo húngaro sea un actor activo en la UE y en la OTAN. A su vez resaltó la oportunidad que ofrece los resultados de Hungría "de volver a ser un actor constructivo en nuestra comunidad común de valores y de seguridad. Felicito a Péter Magyar. Espero que haga todo lo posible por restablecer la confianza común".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el triunfo y afirmó que "hoy ganan Europa y los valores europeos". Además, le dio el reconocimiento del pueblo húngaro por hacer posible "unas elecciones históricas" e invitó a Magyar a trabajar juntos "por un futuro mejor para todos los europeos".

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, felicitó el triunfo de Magyar por un "momento histórico" para el país y para la democracia europea. "Enhorabuena, Peter Magyar, por tu victoria electoral. Este es un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea", escribió el líder británico en su perfil de la red social X.

En la misma línea se refirió la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien resaltó el "claro" triunfo electoral de Magyar: "Felicitaciones por la clara victoria electoral a Péter Magyar, a quien el Gobierno italiano desea buen trabajo", escribió la mandataria ultraderechista y agradeció a su amigo y hasta ahora homólogo Viktor Orbán.

Finalmente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, también le envió congratulaciones a Magyar en las elecciones legislativas con efusivas declaraciones: "Hungría, Polonia, Europa, ¡otra vez juntos!", escribió el mandatario polaco en un breve mensaje en X.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también felicitó la "rotunda victoria" de Magyar y le tendió la mano para reparar las maltrechas relaciones entre ambos países: "Ucrania siempre ha aspirado a mantener relaciones de buena vecindad con todos en Europa y estamos dispuestos para intensificar nuestra cooperación con Hungría".

El lehendakari Imanol Pradales también se ha hecho eco de la noticia y ha felicitado al candidato opositor y conservador de Hungría. 

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