EBk ospatu egin du Hungariak "Europarako bidea" hartu izana

Europako buruzagiek ia aho batez ospatu dute Hungariako aldaketa politikoa, Europar Batasunaren proiektua indartuta ikusten dutelako.

FOTODELDÍA Bruselas (Bélgica), 18/02/2026.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio a la reunión del Colegio de Comisarios en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica,este miércoles. La reunión aborda la comunicación de la Comisión, presentada por Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre las regiones orientales de la UE fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, centrándose en la resiliencia regional, la seguridad y la estabilidad socioeconómica en zonas directamente afectadas por tensiones geopolíticas. EFE/ Olivier Hoslet
Von der Leyen, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak txalotu egin du igande honetan  Hungariak berriro "Europarako bidea" hartu du izana, Peter Magyar kontserbadorearen Tisza oposizioko alderdi hungariarrari garaipena eman dioten hauteskunde legegileen ostean.

"Hungariak Europa aukeratu du. Europak beti aukeratu izan du Hungaria. Herrialde batek Europarako bideari ekin dio berriro. Batasuna indartu egin da", esan du Europar Batasuneko buruak sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez.

Von der Leyenek, gainera, Magyarrekin hitz egin zuen, emaitzen ostean zoriontzeko, eta biek " lankidetza estua" izatea adostu zutela jakinarazi du Paula Pinho Europako Batzordearen bozeramaileak.

Bestalde, Europako Kontseiluko presidente Antonio Costak adierazi duenez, "parte-hartze errekorrak agerian uzten du hungariar herriaren espiritu demokratikoa".

Halaber, Hungariako buruzagi berriarekin "lankidetza estuan" lan egin nahi duela esan zuen, "Europa leku indartsuagoa eta oparoagoa izan dadin".

Roberta Metsola Europako Parlamentuko presidenteak ere zoriondu zuen Magyar, Europako Alderdi Popularreko eurodiputatua, eta gaineratu zuen "Hungariaren lekua Europaren bihotzean" dagoela.

Europako liderren zorion mezuak

Europako buruzagi nagusiek ere ospatu dute Magyarren garaipena.

Hala, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak zoriondu egin zuen Magyar, eta harekin hitz egin zuen babesa emateko: "Peter Magyarrekin hitz egin berri dut, Hungarian lortutako garaipenagatik zoriontzeko!", adierazi zuen Macronek.

 

Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak ere zoriondu zuen Magyar garaipenagatik: "Hungariak erabaki du. Zorionak hauteskundeak irabazteagatik, Peter Magyar maitea. Ilusioz espero dut Europa indartsu, seguru eta, batez ere, batu baten aldeko lankidetza", idatzi zuen Mertzek X-n, Hungariako lehen ministroak, Viktor Orban ultranazionalistak, porrota onartu eta gutxira.

Petteri Orpo Finlandiako lehen ministroak Hungariako hauteskundeen emaitzak ospatu zituen, eta esan zuen agerian uzten zutela EBn eta NATOn aktore aktiboa izan behar duela herrialdeak. Era berean, Hungariako emaitzek eskaintzen duten aukera nabarmendu zuen: "Gure balio eta segurtasun komunitatean aktore eraikitzailea izateko aukera. Peter Magyar zoriontzen dut. Espero dut ahal duen guztia egitea konfiantza berreskuratzeko".

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak garaipena ospatu zuen eta "gaur Europak eta Europako balioek" irabazten dutela adierazi zuen. Gainera, txapela kendu zuen hungariar herriaren aurrean "hauteskunde historikoak" posible egiteagatik, eta Magyar elkarrekin lan egitera gonbidatu zuen, "europar guztientzako etorkizun hobe baten alde".

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak ere zoriondu zuen Magyar garaipenagatik eta herrialdeari eta Europako demokraziari "une historikoa" emateagatik. "Zorionak, Peter Magyar, zure hauteskunde garaipenagatik. Une historikoa da hau, ez bakarrik Hungariarentzat, baita Europako demokraziarentzat ere", idatzi zuen Britainia Handiko buruzagiak X. sare sozialeko profilean.

Ildo beretik mintzatu zen Giorgia Meloni Italiako lehen ministroa, eta Magyarren hauteskunde garaipen "argia" nabarmendu zuen: "Zorionak Peter Magyarri hauteskundeetan lortutako garaipen argiagatik, Italiako Gobernuak lan ona egitea opa dio", idatzi zuen ultraeskuineko agintariak, Viktor Orban bere "lagun" eta orain arteko homologoari eskerak eman aurretik.

Azkenik, Poloniako lehen ministroak, Donald Tuskek, zorion mezua bidali zion Magyarri hauteskunde legegileetan lortutakoagatik: "Hungaria, Polonia, Europa, berriro elkarrekin!", idatzi zuen agintari poloniarrak X-n.

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak ere Magyarren "garaipen sendoa" azpimarratu zuen, eta eskua luzatu zion bi herrialdeen arteko harreman nahasiak konpontzeko: "Ukrainak beti nahi izan du harreman onak izan Europako bizilagun guztiekin, eta prest gaude Hungariarekin dugun lankidetza areagotzeko".

Imanol Pradales lehendakariak ere ez du Magyar zoriontzeko aukera galdu nahi izan. 

Zure interesekoa izan daiteke

