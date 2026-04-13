Magyarrek garaipen argia eskuratu du Orbanen aurrean, eta aurrekaririk gabeko gehiengoa lortu du Hungarian
Peter Magyar kontserbadorearen garaipenak aro politiko berri bat abiatu du herrialdean, urte luzez Europar Batasunarekin tirabirak izan ondoren, norabide europeista hartuta.
Hungariako oposizioak amaiera eman dio igande honetan Viktor Orbanen 16 urteko Gobernuari hauteskunde legegileetan garaipen sendoa lortuta. Peter Magyar buruzagi kontserbadoreak garaipen argia eskuratu du bozketan eta Parlamentuaren bi heren baino gehiago lortu ditu, buruzagi ultranazionalistak hamarkada bat baino gehiagoan bultzatutako politikak iraultzeko gehiengo nahikoa.
Botoen % 53,5 eskuratuta, Tisza alderdiak Parlamentuko 199 eserlekuetatik 138 eskuratu ditu, Ganberaren % 70 inguru, eta Orbanen Fideszek 54 diputatu eta % 38ko babesa lortu du.
Emaitza Orbanen hegemonia politikoaren amaiera da, eta bere botere eredua desegiteko atea irekitzen du. Botere eredu hori 2010az geroztik eraiki da, erreforma konstituzionalekin eta hauteskunde-sistemaren aldaketekin. Bruselatik etengabeko kritikak jaso ditu, zuzenbide estatuaren narriaduragatik, eta prentsa askatasuna eta independentzia judiziala urratzeagatik.
Parte-hartzea % 79,5era iritsi da, 1989an Altzairuzko Oihala jaitsi zenetik izandako handiena, eta aldaketa politikoa nahi zuten herritarren mobilizazioa islatu du.
Garaipena baieztatu ostean, Magyarrek, jarraitzaileen aurrean, esan du "elkarrekin Orbanen sistema bertan behera utzi" dutela, eta mezu europazale argia zabaldu du: "Gure aberriaren lekua Europar Batasunean zegoen, dago eta egongo da ".
Hauteslekuak itxi eta bi ordu eta erdira onartu du Orbanek galdu egin duela, eta aitortu du emaitza "mingarria" dela eta ez dutela agintean jarraitzeko agindurik jaso. Orain arte lehen ministro izan dena populismo ultranazionalistaren erreferente nagusietako bat izan da Europan, baita Errusiaren gertuko aliatu bat ere.
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak adierazi duenez, Hungariak "Europaren alde bozkatu du", eta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europako balioekin duen konpromisoa azpimarratu du. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ere bat egin du zorion mezuekin.
Agertoki politiko berriak ziurgabetasun aro bat ireki du Magyarrek bere promesak betetzeko eta gehiengo parlamentario zabal bat kudeatzeko duen gaitasunari buruz, Orbanen Gobernuaren urteetan eraldaketa sakona izan duen herrialde batean.
Erreakzioak
EBk ospatu egin du Hungariak "Europarako bidea" hartu izana
Europako buruzagiek ia aho batez ospatu dute Hungariako aldaketa politikoa, Europar Batasunaren proiektua indartuta ikusten dutelako.
"Hainbat ontzi" petrolio bila AEBra doazela esan du Trumpek eta Iranek ohartarazi du Ormuzera doazenek su-etena urratuko dutela
Ameriketako Estatu Batuek Ormuzko itsasartea blokeatuko dutela iragarri dute astelehenetik aurrera (14 GMT, 16:00ak Euskal Herrian eta 17:30ak Teheranen).
Peruk eskuinera egin duela baieztatu da: Lopez Aliaga eta Fujimori pasatuko dira bigarren itzulira
Ultraeskuindarra ari da gailentzen zenbaketan, baina landa eremuak kontuan hartzen hasten direnean alda egin daiteke egoera; izan ere, astelehenera arte luzatu dute botoa emateko epea eremu batzuetan.
EBk ospatu egin du Hungariak "Europarako bidea" hartu izana
Europako buruzagiek ia aho batez ospatu dute Hungariako aldaketa politikoa, Europar Batasunaren proiektua indartuta ikusten dutelako.
Magyarrek bi hereneko gehiengoa lortu du Hungariako Parlamentuan, botoen % 80 zenbatuta
Botoen % 81,5 zenbatuta, oposizioak 199 eserlekuetatik 137 lortu ditu, eta Viktor Orban ultraeskuindarraren Fidesz alderdiak, berriz, 55. 2010az geroztik, gehiengo osoarekin gobernatu du Europa erdialdeko herrialdea.
Parte hartze markak hautsi dira Orbanentzat erabakigarriak diren Hungariako hauteskundeetan
18:30ean, hauteslekuak itxi baino ordu erdi lehenago, % 78,8koa zen parte hartzea; beraz, aise gainditu da 2002ko parte hartzea, orain arteko handiena (% 73,5).
