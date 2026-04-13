Magyarrek garaipen argia eskuratu du Orbanen aurrean, eta aurrekaririk gabeko gehiengoa lortu du Hungarian

Peter Magyar kontserbadorearen garaipenak aro politiko berri bat abiatu du herrialdean, urte luzez Europar Batasunarekin tirabirak izan ondoren, norabide europeista hartuta.

Budapest (Hungary), 13/04/2026.- Backdropped by the Parliament building, Chairman of the opposition Tisza Party Peter Magyar (C) addresses supporters after his party won landslide victory in the general elections in Budapest, Hungary, 12 April 2026. (Elecciones, deslizamiento de tierras, Hungría) EFE/EPA/Robert Hegedus HUNGARY OUT
Peter Magyar bere garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
EITB

Hungariako oposizioak amaiera eman dio igande honetan Viktor Orbanen 16 urteko Gobernuari hauteskunde legegileetan garaipen sendoa lortuta. Peter Magyar buruzagi kontserbadoreak garaipen argia eskuratu du bozketan eta Parlamentuaren bi heren baino gehiago lortu ditu, buruzagi ultranazionalistak hamarkada bat baino gehiagoan bultzatutako politikak iraultzeko gehiengo nahikoa.

Botoen % 53,5 eskuratuta, Tisza alderdiak Parlamentuko 199 eserlekuetatik 138 eskuratu ditu, Ganberaren % 70 inguru, eta Orbanen Fideszek 54 diputatu eta % 38ko babesa lortu du.

Emaitza Orbanen hegemonia politikoaren amaiera da, eta bere botere eredua desegiteko atea irekitzen du. Botere eredu hori 2010az geroztik eraiki da, erreforma konstituzionalekin eta hauteskunde-sistemaren aldaketekin. Bruselatik etengabeko kritikak jaso ditu, zuzenbide estatuaren narriaduragatik, eta prentsa askatasuna eta independentzia judiziala urratzeagatik.

Parte-hartzea % 79,5era iritsi da, 1989an Altzairuzko Oihala jaitsi zenetik izandako handiena, eta aldaketa politikoa nahi zuten herritarren mobilizazioa islatu du.

Garaipena baieztatu ostean, Magyarrek, jarraitzaileen aurrean, esan du "elkarrekin Orbanen sistema bertan behera utzi" dutela, eta mezu europazale argia zabaldu du: "Gure aberriaren lekua Europar Batasunean zegoen, dago eta egongo da ".

Hauteslekuak itxi eta bi ordu eta erdira onartu du Orbanek galdu egin duela, eta aitortu du emaitza "mingarria" dela eta ez dutela agintean jarraitzeko agindurik jaso. Orain arte lehen ministro izan dena populismo ultranazionalistaren erreferente nagusietako bat izan da Europan, baita Errusiaren gertuko aliatu bat ere.

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak adierazi duenez, Hungariak "Europaren alde bozkatu du", eta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europako balioekin duen konpromisoa azpimarratu du. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak ere bat egin du zorion mezuekin.

Agertoki politiko berriak ziurgabetasun aro bat ireki du Magyarrek bere promesak betetzeko eta gehiengo parlamentario zabal bat kudeatzeko duen gaitasunari buruz, Orbanen Gobernuaren urteetan eraldaketa sakona izan duen herrialde batean.

Erreakzioak

