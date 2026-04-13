Honela gelditu da Hungariako Asanblea Nazionala hauteskundeen ostean
Parlamentu berriak indar kontserbadoreen eta eskuin muturrekoen pisua indartu du, nahiz eta Viktor Orban ultranazionalista agintaritzatik atera.
Hungariako Asanblea Nazional berriak eskuinerantz biratu eta ezkerraren ordezkaritza esanguratsu oro kanpoan utzi du. Igandeko hauteskundeen ostean, parlamentuan hiru indar nagusi izango dira: Tisza alderdi kontserbadorea, Peter Magyar buru duena; Viktor Orban lehen ministroaren Fidesz; eta Gure Aberria eskuin muturreko mugimendua.
Fidesz Orbanen alderdi nazional-kontserbadoreak igande honetan egindako hauteskundeak galdu dituen arren, eskuineko bloke ideologikoak herrialdeko agenda politikoa markatzen jarraituko du. Magyarren garaipena, hala ere, mugarri bat da, 2010etik boterean dagoen Orban ultranazionalistaren etengabeko nagusitasunari amaiera eman baitio.
Tiszako liderraren garaipenak trantsizio prozesu bat ireki du orain, maiatzaren amaierara arte luza daitekeena. Ordura arte, Orbanek gobernuburu izaten jarraituko du.
Eskuineko bloke ideologikoa
Tisza, hauteskundeetako irabazle handia, Europako Alderdi Popularraren barruan dagoen eskuineko alderdi kontserbadorea da, non zazpi europarlamentari dituen. 2021ean sortua, izaera liberaleko kontserbadorismoa defendatzen du, eta Orbanekin jarrera batzuk partekatzen baditu ere, hala nola immigrazioaren arloan, ultranazionalistatik bereizten da, Hungariak Europar Batasunarekin harreman estua izatearen alde egiten baitu.
Fidesz alderdi nazionalista eta kontserbadoreak 16 urtez gobernatu du Hungaria, eta etengabeko tentsioa eragin du Europar Batasunean, bere jarrera euroeszeptikoak direla eta. Barne-eremuan, diskurtso populistak izan ditu immigrazioari buruzko gaietan, besteak beste.
Azkenik, Gure Aberriak Fideszekin partekatzen du Europar Batasunaren aurkako jarrera, nahiz eta eskuinaren barruan are muturrekoagoa den, joera neofaxistekin. 2019an iragarri zuen alderdi paramilitar bat osatuko zuela, Jobbik alderdi nazionalistak bultzatutakoaren antzekoa, 2009an debekatu zena. Mugimendu hau Alemaniarako Alternatiba eta Errekonkista (Frantzia) alderdien Europako talde berean afiliatuta dago.
Te puede interesar
Peter Magyarrek espero du trantsizio "labur eta azkarra" izatea
"Hungariako presidenteak, Tamas Sulyokek, Parlamentua deitu behar du 30 eguneko epean, beranduenez. Lehenbailehen egiteko eskatzen diot, maiatzaren 12ra arte ez itxaroteko", adierazi du Magyarrek hauteskundeak irabazi ostean eman duen lehen prentsaurrekoan.
Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea
Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera.
Urkulluren ustez, Magyarren garaipena EBrako "itxaropen puntu bat" da, baina adierazi du zuhur jokatu beharko litzatekeela harekin
Iñigo Urkullu lehendakari eta eAtlantic fundazioaren presidenteak adierazi duenez, Europar Batasunaren ikuspuntutik, Magyarrek Orbanen aurrean lortutako garaipena "itxaropen puntu bat" da, baina "nondik datorren" kontuan hartuta, zer politika darabilen ikusi arte itxarotea eskatu du.
Magyarren gehiengoak Orbanek hartutako norabidea eta ezarritako oreka alda ditzake
Lehen ministro berriak Parlamentuaren bi heren baino gehiago lortu ditu, eta Budapest berriro EBra gerturatuko dela agindu du, Bruselan, Moskun eta Kieven berehalako ondorioak izango dituen mugimendu batean.
