Honela gelditu da Hungariako Asanblea Nazionala hauteskundeen ostean

Parlamentu berriak indar kontserbadoreen eta eskuin muturrekoen pisua indartu du, nahiz eta Viktor Orban ultranazionalista agintaritzatik atera.

Hungariako Asanblea Nazional berriak eskuinerantz biratu eta ezkerraren ordezkaritza esanguratsu oro kanpoan utzi du. Igandeko hauteskundeen ostean, parlamentuan hiru indar nagusi izango dira: Tisza alderdi kontserbadorea, Peter Magyar buru duena; Viktor Orban lehen ministroaren Fidesz; eta Gure Aberria eskuin muturreko mugimendua.

Fidesz Orbanen alderdi nazional-kontserbadoreak igande honetan egindako hauteskundeak galdu dituen arren, eskuineko bloke ideologikoak herrialdeko agenda politikoa markatzen jarraituko du. Magyarren garaipena, hala ere, mugarri bat da, 2010etik boterean dagoen Orban ultranazionalistaren etengabeko nagusitasunari amaiera eman baitio.

Tiszako liderraren garaipenak trantsizio prozesu bat ireki du orain, maiatzaren amaierara arte luza daitekeena. Ordura arte, Orbanek gobernuburu izaten jarraituko du.

Eskuineko bloke ideologikoa

Tisza, hauteskundeetako irabazle handia, Europako Alderdi Popularraren barruan dagoen eskuineko alderdi kontserbadorea da, non zazpi europarlamentari dituen. 2021ean sortua, izaera liberaleko kontserbadorismoa defendatzen du, eta Orbanekin jarrera batzuk partekatzen baditu ere, hala nola immigrazioaren arloan, ultranazionalistatik bereizten da, Hungariak Europar Batasunarekin harreman estua izatearen alde egiten baitu.

Fidesz alderdi nazionalista eta kontserbadoreak 16 urtez gobernatu du Hungaria, eta etengabeko tentsioa eragin du Europar Batasunean, bere jarrera euroeszeptikoak direla eta. Barne-eremuan, diskurtso populistak izan ditu immigrazioari buruzko gaietan, besteak beste.

Azkenik, Gure Aberriak Fideszekin partekatzen du Europar Batasunaren aurkako jarrera, nahiz eta eskuinaren barruan are muturrekoagoa den, joera neofaxistekin. 2019an iragarri zuen alderdi paramilitar bat osatuko zuela, Jobbik alderdi nazionalistak bultzatutakoaren antzekoa, 2009an debekatu zena. Mugimendu hau Alemaniarako Alternatiba eta Errekonkista (Frantzia) alderdien Europako talde berean afiliatuta dago.

Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea

Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera. 

