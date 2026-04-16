Lana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lan Ikuskaritzak ondorioztatu du Tubos Reunidoseko enplegu-erregulazioko espedienteak legea betetzen duela eta arrazoi ekonomikoak daudela

Espedienteak 240 langileri eragiten die: 177, Amurrioko lantegian, eta 63, Trapagaranen.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosko enplegu-erregulazioko espedienteari buruz Lan Ikuskaritzak egindako txostenaren arabera, Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enplegu-erregulazioko espedientea "juridikoki bideragarria da, etorkizuneko aurreikuspenei buruzko desadostasunak eta ziurgabetasunak alde batera utzi gabe".

Erakunde horren ustez, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea aplikatzeko jarraitutako prozedurak "nabarmen betetzen ditu legezko baldintzak, bai eta aplikatzeko ekonomia-, ekoizpen- eta antolaketa-arrazoiak ere".

Dokumentuak 83 orrialde ditu eta ostegun honetan eman dute jakitera. Horrek, gainera, espedientearen inguruan "negoziazio eraginkorra" egon dela egiaztatzen du, zuzendaritzaren eta sindikatuen artean akordiorik gabe amaitu bada ere. Azkenik, espedienteak Tubos Reunidosko 240 langileri eragiten die: 177, Amurrion, eta 63, Trapagaranen.

Enpresaburuak Sindikatuak Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Justiziak ez du onartu mediku gazatar bat Sidenorren aurkako akusazio partikular gisa aurkeztea, eta ez ditu kontuan hartuko Basauriko erregistroak

Akusazio partikularra erretiratu ostean, ezin izango dira Jose Antonio Jainaga eta beste bi zuzendari ikertu genozidio eta gizateriaren aurkako delituen konplize gisa. Siderurgia-enpresaren aurkako ikerketa zabalik dago Auzitegi Nazionalean, altzairua Israelgo enpresa batera esportatzeagatik, eta hori, ustez, armamentua fabrikatzeko erabiltzeagatik.

hurtado-mendoza-tasa turística
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tasa turistikoa Donostian: Hurtadok uste du ezinezkoa dela uda baino lehen ezartzea, eta Mendoza elkarrizketarako prest agertu da

Jon Insausti alkateak Donostiako tasa turistikoa uda aurretik ezartzea mahai gainean jarri ondotik, gaia pil-pilean dago: Javier Hurtado Turismo sailburuak Radio Euskadin adierazi du ez duela uste bideragarria denik 2027a baino lehen ezartzea, epe teknikoak direla eta. Bien bitartean, Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Euskadi Irratian esan du Gipuzkoako Batzar Nagusietan eztabaidatuko dutela, akordio batera iristeko. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X