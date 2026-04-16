Lan Ikuskaritzak ondorioztatu du Tubos Reunidoseko enplegu-erregulazioko espedienteak legea betetzen duela eta arrazoi ekonomikoak daudela
Espedienteak 240 langileri eragiten die: 177, Amurrioko lantegian, eta 63, Trapagaranen.
Tubos Reunidosko enplegu-erregulazioko espedienteari buruz Lan Ikuskaritzak egindako txostenaren arabera, Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enplegu-erregulazioko espedientea "juridikoki bideragarria da, etorkizuneko aurreikuspenei buruzko desadostasunak eta ziurgabetasunak alde batera utzi gabe".
Erakunde horren ustez, enpresak enplegu-erregulazioko espedientea aplikatzeko jarraitutako prozedurak "nabarmen betetzen ditu legezko baldintzak, bai eta aplikatzeko ekonomia-, ekoizpen- eta antolaketa-arrazoiak ere".
Dokumentuak 83 orrialde ditu eta ostegun honetan eman dute jakitera. Horrek, gainera, espedientearen inguruan "negoziazio eraginkorra" egon dela egiaztatzen du, zuzendaritzaren eta sindikatuen artean akordiorik gabe amaitu bada ere. Azkenik, espedienteak Tubos Reunidosko 240 langileri eragiten die: 177, Amurrion, eta 63, Trapagaranen.
