Inspección de Trabajo concluye que el ERE en Tubos Reunidos cumple la ley y concurren causas económicas

El informe de la Inspección de Trabajo sobre el ERE en Tubos Reunidos ha concluido que el expediente de regulación de empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trapagaran "resulta jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras".

Este organismo considera que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE "cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación".

El documento, de 83 páginas y con fecha de este jueves, constata además que "ha existido negociación efectiva" sobre el expediente, aunque esta haya terminado sin acuerdo entre la dirección y los sindicatos. Finalmente, este ERE afecta a 240 trabajadores de Tubos Reunidos: 177 en Amurrio y 63 en Trapagaran.