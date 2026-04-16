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Inspección de Trabajo concluye que el ERE en Tubos Reunidos cumple la ley y concurren causas económicas

Este ERE afecta a 240 trabajadores: 177 en la planta de Amurrio y 63 en Trapagaran.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lan Ikuskaritzak ondorioztatu du Tubos Reunidoseko enplegu-erregulazioko espedienteak legea betetzen duela eta arrazoi ekonomikoak daudela
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Agencias | EITB

Última actualización

El informe de la Inspección de Trabajo sobre el ERE en Tubos Reunidos ha concluido que el expediente de regulación de empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trapagaran "resulta jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras".

Este organismo considera que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE "cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación".

El documento, de 83 páginas y con fecha de este jueves, constata además que "ha existido negociación efectiva" sobre el expediente, aunque esta haya terminado sin acuerdo entre la dirección y los sindicatos. Finalmente, este ERE afecta a 240 trabajadores de Tubos Reunidos: 177 en Amurrio y 63 en Trapagaran.

Empresarios Sindicatos Economía

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