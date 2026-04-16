Repsolek Venezuelan egiten dituen operazioen kontrola berreskuratu du, eta gehiago ekoizteko baldintzak hitzartu ditu

Repsolen Venezuelako ekoizpena 45.000 upel gordin ingurukoa da gaur egun, batez ere Petroquiriquire petrolio-hobian. Konpainia prest dago petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko 12 hilabeteko epean.

Vista del Campus Repsol desde la calle de enfrente donde se ve la fachada y la entrada del garaje iluminado con la luz del sol anocheciendo

Repsolen campusa. Artxiboko argazkia: Repsol

Agentziak | EITB

Repsolek akordio bat sinatu du Venezuelako Hidrokarburoen Ministerioarekin eta Petroleos de Venezuela (PDVSA) petrolioa eta gasa ekoizten eta banatzen duen estatu-konpainiarekin, baldintza jakin batzuk betetzeko. Horri esker, operazioen kontrolari berriro heldu ahal izango dio eta petrolio-ekoizpena handitu, ordainketa-mekanismoak bermatu eta herrialdean egiten dituen jardueren esparru operatiboa indartu ahal izango du, jatorriz 2023an sinatutako esparru-akordioari jarraiki.

"Akordio honek Repsolek Venezuelarekin duen konpromisoa sendotzen du, bertan etenik gabe aritu baikara 1993tik. Gure ekoizpena handitzeko tokian tokiko aktiboak eta gaitasun teknikoak, operatiboak eta giza-baliabideak ditugu", azpimarratu du Francisco Gea Repsoleko Esplorazio eta Produkzio zuzendari nagusiak, kontratua sinatu ondoren.

Esparru-akordioan, jatorriz 2023an sinatua eta ondoren 2024an zuzendua, Petroquiriquire petrolio-hobiaren emakiden iraupena handitzeko mekanismoa aurreikusten da. Ondoren, Tomoporo eta La Ceiba eremuak gehitu ziren.

Repsolen petrolio-ekoizpena Venezuelan 45.000 upel gordin ingurukoa da gaur egun, batez ere Petroquiriquire aztarnategian.

Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen konpainia prest dagoela 12 hilabeteko epean petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko eta datozen hiru urteetan hirukoizteko, baldin eta horretarako beharrezko baldintzak betetzen badira eta herrialdean lortzen diren diru-sarrerak baliatzen badira.

Aurreko hilean, Repsolek eta ENI konpainia italiarrak beste akordio estrategiko bat sinatu zuten Venezuelako agintariekin eta PDVSA estatu-konpainiarekin, 2026 osoan gas naturalaren ekoizpenaren jasangarritasuna bermatzeko Cardon IV aktiboan (bi konpainiek % 50eko partaidetza dute) eta eragiketen epe luzeko egonkortasuna indartzeko.

