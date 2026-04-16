Repsolek Venezuelan egiten dituen operazioen kontrola berreskuratu du, eta gehiago ekoizteko baldintzak hitzartu ditu
Repsolen Venezuelako ekoizpena 45.000 upel gordin ingurukoa da gaur egun, batez ere Petroquiriquire petrolio-hobian. Konpainia prest dago petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko 12 hilabeteko epean.
Repsolek akordio bat sinatu du Venezuelako Hidrokarburoen Ministerioarekin eta Petroleos de Venezuela (PDVSA) petrolioa eta gasa ekoizten eta banatzen duen estatu-konpainiarekin, baldintza jakin batzuk betetzeko. Horri esker, operazioen kontrolari berriro heldu ahal izango dio eta petrolio-ekoizpena handitu, ordainketa-mekanismoak bermatu eta herrialdean egiten dituen jardueren esparru operatiboa indartu ahal izango du, jatorriz 2023an sinatutako esparru-akordioari jarraiki.
"Akordio honek Repsolek Venezuelarekin duen konpromisoa sendotzen du, bertan etenik gabe aritu baikara 1993tik. Gure ekoizpena handitzeko tokian tokiko aktiboak eta gaitasun teknikoak, operatiboak eta giza-baliabideak ditugu", azpimarratu du Francisco Gea Repsoleko Esplorazio eta Produkzio zuzendari nagusiak, kontratua sinatu ondoren.
Esparru-akordioan, jatorriz 2023an sinatua eta ondoren 2024an zuzendua, Petroquiriquire petrolio-hobiaren emakiden iraupena handitzeko mekanismoa aurreikusten da. Ondoren, Tomoporo eta La Ceiba eremuak gehitu ziren.
Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen konpainia prest dagoela 12 hilabeteko epean petrolioaren ekoizpen gordina % 50 handitzeko eta datozen hiru urteetan hirukoizteko, baldin eta horretarako beharrezko baldintzak betetzen badira eta herrialdean lortzen diren diru-sarrerak baliatzen badira.
Aurreko hilean, Repsolek eta ENI konpainia italiarrak beste akordio estrategiko bat sinatu zuten Venezuelako agintariekin eta PDVSA estatu-konpainiarekin, 2026 osoan gas naturalaren ekoizpenaren jasangarritasuna bermatzeko Cardon IV aktiboan (bi konpainiek % 50eko partaidetza dute) eta eragiketen epe luzeko egonkortasuna indartzeko.
