Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta las condiciones para producir más en el país
La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45 000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire. La compañía está preparada para aumentar en un 50 % la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses.
Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo, garantizar los mecanismos de pago, y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023.
"Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país", ha asegurado el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, tras la firma del contrato.
En el acuerdo marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024, se prevé el mecanismo para la ampliación de la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire y se incorporaron los campos Tomoporo y La Ceiba.
La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45 000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ya avanzó que la compañía está preparada para aumentar en un 50 % la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años si se siguen dando las circunstancias necesarias y utilizando los ingresos que se obtengan en el país.
El mes pasado, Repsol y la compañía italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV (participada al 50 % por las dos compañías) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones.
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