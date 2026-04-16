"Antisemitismo modu berriei" aurre egiteko lege-proposamenak polemika bizia eragin du Frantzian
Caroline Yadan diputatuaren ekimenak Asanblea Nazionala eta iritzi publikoa zatitu ditu. Kritikoek ohartarazi dute Israelen aurkako kritikak isilarazteko erabili daitekeela legea, besteak beste.
"Antisemitismo modu berriei aurre egiteko" lege-proposamenak eztabaida politiko eta sozial handia piztu du Frantzian. Caroline Yadan (Renaissance) diputatu zentristak eraman du ekimena Asanblea Nazionalera, eta gaur eta bihar eztabaidatuko dute. Emmanuel Macronen gertukoen babesa du 'Yadal Legea' izenarekin bataiatu dutenak.
Terrorismoaren aurkako delituaren testuan hainbat aldaketa proposatzen dira, eta horien artean, antisemitismoaren aurkako jarreren eta ekintzen zerrenda zabaldu egin da. Israelen edota sionismoaren aurkako zenbait diskurtso delitutzat hartzea nahi da: besteak beste, Israel nazismoarekin parekatzea edota Estatu israeldarra suntsitzea eskatzea.
Adierazpen askatasuna, "zalantzan"
Kritika ugari eragin ditu lege-proposamenak giza eskubideen aldeko elkarteetan eta, baita ere, maila akademikoan eta politikoan. Uste dute Palestinaren aldeko eta Israelen aurkako ekintzailetza isilarazteko tresna bat izan daitekeela. Nazio Batuen Erakundeko zenbait adituren arabera, oinarrizko eskubideak arriskuan leudeke.
Bide beretik, hainbat epaile ere aurka agertu dira, eta salatu dute testuak nahita egiten duela antisemitismoaren eta Israelen aurkako kritikaren arteko lotura. Horrek, zentsura ekar dezakeela irizten diote.
Oraingoz, legeak ez du bermatuta aurrera egiteko nahikoa babes, Macronen blokean ere zenbaitek errezeloz hartu baitute. Ezkerreko alderdiek erretiratzea eskatu dute.
Kalean, berriz, tentsioa areagotzen ari da. Ekimenaren aurkako milaka sinadura biltzen ari dira, eta dozenaka unibertsitateetan ikasleak mobilizazioak abiatu dituzte.
