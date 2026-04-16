Polémica en Francia por una iniciativa legislativa que amplía el delito de antisemitismo
Francia vive un intenso debate político y social tras la presentación de una proposición de ley destinada a "luchar las nuevas formas de antisemitismo". Sus detractores consideran que silenciará las voces propalestinas y más críticas con Israel.
El texto, que será debatido entre hoy y mañana en la Asamblea Nacional, ha sido impulsado por la diputada Caroline Yadan y respaldado por sectores próximos al presidente Emmanuel Macron. Busca endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.
La iniciativa plantea ampliar el alcance de ciertos delitos, como la apología del terrorismo, e incluir conductas vinculadas a discursos sobre Israel o el sionismo. Entre otros, propone sancionar de forma más amplia determinadas conductas, como la justificación implícita del terrorismo, los llamamientos a la destrucción de un Estado reconocido o las comparaciones entre Israel y el nazismo.
La libertad de expresión, "en riesgo"
La iniciativa ha suscitado críticas entre organizaciones de derechos humanos, académicos y sectores políticos, que advierten de que podría utilizarse para restringir el activismo propalestino y silenciar críticas legítimas a Israel. Asimismo, expertos de la ONU han advertido de que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales.
En la misma línea, juristas y académicos franceses han denunciado que el texto introduce una unión deliberada entre antisemitismo y crítica al Estado israelí, lo que, a su juicio, podría derivar en censura y sanciones penales a discursos políticos.
La proposición ha abierto divisiones incluso dentro del bloque gubernamental y su tramitación parlamentaria se prevé compleja. Partidos de izquierda han pedido su retirada.
Fuera del Parlamento, la polémica también ha ido en aumento. Una petición contra el proyecto ha reunido cientos de miles de firmas y se han producido movilizaciones estudiantiles en varias universidades francesas.
Te puede interesar
Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta las condiciones para producir más en el país
La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45 000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire. La compañía está preparada para aumentar en un 50 % la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses.
Trump anuncia un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano
El presidente estadounidense ha asegurado que el acuerdo entrará en vigor esta medianoche.
El presidente libanés ve "fundamental" el repliegue israelí para consolidar un alto el fuego
Los enfrentamientos han dejado más de 2000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
Bruselas plantea el teletrabajo obligatorio como medida urgente ante la subida de precios y la tensión en Ormuz
La Comisión Europea ultima un paquete de actuaciones para contener el encarecimiento de la energía y el transporte. Aunque se trata aún de un borrador, prevé presentarlo la próxima semana para su aplicación inmediata por parte de los Estados miembro.
Tres años de guerra en Sudán, una de las más crueles y violentas de los últimos tiempos
Se desconoce exactamente el número de víctimas mortales que está generando. Algunas cifran hablan de 150 000 muertos, aunque se cree que en realidad son muchos más. La hambruna se ha extendido y los desplazados se enumeran por millones. Este miércoles se celebra en Berlín una cumbre con el objetivo de movilizar ayuda humanitaria y buscar una salida política, pero sin la participación de las dos fuerzas enfrentadas.
Irán advierte que impedirá el comercio en la región si EE. UU. mantiene el bloqueo de Ormuz
Tras la ronda de negociaciones del sábado pasado, las autoridades iraníes han confirmado que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado en los últimos días.
Trump no se plantea una extensión de la tregua con Irán, según la cadena ABC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este martes contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su recientes palabras en defensa del Papa León XIV y su negativa a participar en la guerra de Irán, al señalar que se equivocó al pensar que la dirigente italiana "tenía coraje".
Trump sugiere que las conversaciones con Irán pueden reanudarse en dos días
Tras el fracaso de una primera ronda de negociaciones en Islamabad, en Pakistán, el pasado fin de semana, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado que "algo podría pasar en los próximos dos días".
De ser la fábrica del mundo, China ha pasado a ser uno de los líderes tecnológicos y avanza imparable
China es un gran importador de petróleo y gas de Irán y otros países del Golfo. Sin embargo, sus reservas están en máximos históricos, y su apuesta por el coche eléctrico y las energías renovables la hacen menos vulnerable. Así, a pesar de que Irán es un socio estratégico, China se limita a dar una respuesta diplomática porque su estrategia es a largo plazo.