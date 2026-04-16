Polémica en Francia por una iniciativa legislativa que amplía el delito de antisemitismo

Francia vive un intenso debate político y social tras la presentación de una proposición de ley destinada a "luchar las nuevas formas de antisemitismo". Sus detractores consideran que silenciará las voces propalestinas y más críticas con Israel.

El texto, que será debatido entre hoy y mañana en la Asamblea Nacional, ha sido impulsado por la diputada Caroline Yadan y respaldado por sectores próximos al presidente Emmanuel Macron. Busca endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

La iniciativa plantea ampliar el alcance de ciertos delitos, como la apología del terrorismo, e incluir conductas vinculadas a discursos sobre Israel o el sionismo. Entre otros, propone sancionar de forma más amplia determinadas conductas, como la justificación implícita del terrorismo, los llamamientos a la destrucción de un Estado reconocido o las comparaciones entre Israel y el nazismo.

La libertad de expresión, "en riesgo"

La iniciativa ha suscitado críticas entre organizaciones de derechos humanos, académicos y sectores políticos, que advierten de que podría utilizarse para restringir el activismo propalestino y silenciar críticas legítimas a Israel. Asimismo, expertos de la ONU han advertido de que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales.

En la misma línea, juristas y académicos franceses han denunciado que el texto introduce una unión deliberada entre antisemitismo y crítica al Estado israelí, lo que, a su juicio, podría derivar en censura y sanciones penales a discursos políticos.

La proposición ha abierto divisiones incluso dentro del bloque gubernamental y su tramitación parlamentaria se prevé compleja. Partidos de izquierda han pedido su retirada.

Fuera del Parlamento, la polémica también ha ido en aumento. Una petición contra el proyecto ha reunido cientos de miles de firmas y se han producido movilizaciones estudiantiles en varias universidades francesas.