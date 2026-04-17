Israelen eta Libanoren arteko su-etena indarrean da, eta salatu dute ez direla betetzen ari
Hainbat astetako eskalada militarraren ostean, Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, eta dagoeneko ez betetzeak eta istilu berriak salatu dituzte.
Israelen eta Libanoren arteko su-etena indarrean da, Donald Trump AEBko presidenteak bi herrialdeen arteko hamar eguneko akordioa iragarri ostean.
Ezarritako ordua baino minutu batzuk lehenago, Israelgo Armadak ziurtatu zuen Hezbola milizia xiitaren koheteak bonbardatzen ari zela Libanoko lurraldean, eta azken 24 orduetan 380 helburu baino gehiagori eraso ziela.
Bestalde, Hezbolak Israelgo iparraldearen aurkako erasoak ere egin zituen akordioa indarrean sartu aurretik, alarmak piztuz eta hainbat puntu joz. Israelgo larrialdi zerbitzuak gutxienez hiru zauritu izan zirela jakinarazi zuen, horietako bi larri.
Akordioak hamar eguneko su-etena aurreikusten du hasiera batean, eta luzatu egin daiteke negoziazioetan aurrerapausoak ematen badira eta Libanok bere subiranotasuna gauzatzeko gaitasuna erakusten badu.
Sei astetan 2.100 hildako baino gehiago izan dira dagoeneko Libanon, tartean ehun adingabe baino gehiago, Libanoko Osasun Ministerioaren datuen arabera.
Hala ere, Libanoko Armadak su-etena indarrean sartu eta ordu gutxira izandako hainbat urraketa salatu ditu, Israelen erasoak izan baitira eta aldizkako bonbardaketak hegoaldeko hainbat herritan.
Aldi berean, Israelgo Defentsa Indarrek ohartarazi dute Libano hegoaldean hedatzen jarraituko dutela, eta herritarrei eskatu diete zenbait eremutara ez joateko segurtasun arrazoiengatik.
Eskualdeko tentsioa bat dator Ekialde Hurbileko testuinguru diplomatiko hauskorrarekin; izan ere, Estatu Batuen eta Iranen arteko aldi baterako su-etena ere jokoan dago, eta apirilaren 22an amaituko da.
Testuinguru horretan, Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak "bakerako oztoporik handiena" izatea leporatu dio Israeli, eta nazioarteari erantzun irmoa eskatu dio, Palestinan bi estaturen konponbidea lortzeko.
