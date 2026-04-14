De ser la fábrica del mundo, China ha pasado a ser uno de los líderes tecnológicos y avanza imparable

"El presidente de Hungría debe convocar el Parlamento como muy tarde en 30 días. Le insto hacerlo lo antes posible, que no espere al 12 de mayo", ha señalado Magyar, quien también ha anunciado que cuando esté en el Gobierno propondrá que su país vuelva a unirse a la Corte Penal Internacional (CPI), que el hasta ahora jefe del Ejecutivo, el ultranacionalista Viktor Orbán, abandonó el año pasado.