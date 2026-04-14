De ser la fábrica del mundo, China ha pasado a ser uno de los líderes tecnológicos y avanza imparable
China es un gran importador de petróleo y gas de Irán y otros países del Golfo. Sin embargo, sus reservas están en máximos históricos, y su apuesta por el coche eléctrico y las energías renovables la hacen menos vulnerable. Así, a pesar de que Irán es un socio estratégico, China se limita a dar una respuesta diplomática porque su estrategia es a largo plazo.
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