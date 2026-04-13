Organización Marítima Internacional: "Ningún país tiene derecho a obstaculizar estrechos"

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, ha recordado este lunes en rueda de prensa que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho a pasar o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional”, en referencia al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos. Para Domínguez, "legalmente hablando, y de acuerdo con la ley internacional", el bloqueo de Ormuz no puede justificarse.

No obstante, tampoco ha ahorrado críticas a Irán por su voluntad de imponer un derecho de pasaje a través del estrecho, aunque sin mencionar expresamente a ese país. "Según la ley internacional marítima y las convenciones del mar (…) todos los países deben respetar todos los derechos de navegación inocente (no militar), y no hay mecanismos legales para introducir ningún tipo de peaje, sea cual sea el país que anuncia ese peaje", insistió Domínguez, en línea con lo expresado desde el inicio de la guerra.

La introducción de un peaje "creará un precedente muy peligroso; ya que, una vez que impones uno, este tipo de medidas pueden tener ramificaciones muy negativas de aplicación global", ha advertido.

Según cifras de la OMI, el tráfico por Ormuz es casi nulo y en los últimos dos días solo tiene constancia de 11 buques que han atravesado el estrecho, sin que se sepa si han pagado o no un peaje a Irán.

En palabras de Domínguz, Irán ha cometido otra ilegalidad al cambiar unilateralmente la ruta de paso por Ormuz, obligando a los barcos a desviarse de la ruta tradicional establecida en un acuerdo de 1968 firmado por Irán y Omán (los dos Estados ribereños) y obligándoles a transitar por una zona mucho más apegada a sus costas.

Por otro lado, el secretario general de la OMI ha insistido en no olvidar el caso humano de los 20.000 tripulantes de cargueros internacionales que sufren el bloqueo del estrecho desde hace un mes, y cuyos problemas se suman a las perturbaciones económicas globales de un estrecho por donde pasa el 20 % del crudo, el 19 % del gas licuado, el 13 % de los fertilizantes y el 9 % de automóviles que se comercian en el mundo.