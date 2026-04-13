Trump afirma que "muchos barcos" se dirigen a EE. UU. a por petróleo, mientras Irán advierte que los buques que se acerquen a Ormuz violan el alto el fuego
El presidente estadounidense ha anunciado que Estados Unidos bloqueará el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz a partir de las 14 GMT de este lunes (16:00 horas en Euskal Herria y 17:30 horas en Teherán).
Tras el anuncio de Estados Unidos de bloquear todo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz a partir de este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo". Mientras tanto, Irán ha advertido que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego.
Trump ha asegurado a última hora de este domingo que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano a por petróleo al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.
Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido que el alto el fuego entre los dos países se sostiene "bien" y ha mostrado confianza en que Teherán querrá negociar porque "está en muy mala situación". "Creo que están bastante desesperados", ha aseverado.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido en la madrugada de este lunes que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego, luego del anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes a partir de las 14 GMT de este lunes (16:00 horas en Euskal Herria y 17:30 horas en Teherán).
Las fuerzas estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", según ha indicado el Centcom en un comunicado.
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