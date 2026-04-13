EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Hainbat ontzi" petrolio bila AEBra doazela esan du Trumpek eta Iranek ohartarazi du Ormuzera doazenek su-etena urratuko dutela

Ameriketako Estatu Batuek Ormuzko itsasartea blokeatuko dutela iragarri dute astelehenetik aurrera (14 GMT, 16:00ak Euskal Herrian eta 17:30ak Teheranen).

24/06/2025 estrecho ormuz

Lau ontzi Ormuzko itsasartean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteburuan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko bake elkarrizketak akordiorik gabe amaitu ostean, Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzko itsasartea blokeatzeko agindua eman du astelehen honetatik aurrera. Irango Guardia Iraultzaileak, bere aldetik, Ormuzera gerturatzen den orok su-etena urratuko duela ohartarazi du. 

Trumpek bart azpimarratu duenez, Ormuzko itsasartearen blokeoa iragarri ondotik "hainbat ontzi" ari dira petrolio bila Estatu Batuetara joaten.

Halaber, AEBk eta Iranek adostutako su-etenak indarrean jarraitzen duela azpimarratu du Trumpek. Are gehiago, Teheranek negoziatu nahiko duela uste du presidente estatubatuarrak, "etsita" eta "oso egoera txarrean" dagoela iritzita. 

Irango Guardia Iraultzaileak astelehen goizaldean argi eta garbi utzi du Ormuzko itsasartera gerturatzen den ontzi orok su-etena urratuko duela. Trumpen iragarpenaren arabera, Ormuzko itsasartearen blokeoa Teheranen 17:30ak direnean (14 GMT eta 16:00ak Euskal Herrian) sartuko da indarrean. 

Edozein kasutan, AEBk Ormuztik igarotzen utziko die Irango portuetatik edo portuetara ez doazen ontziei. 

Eguneko Titularrak Iran Ameriketako Estatu Batuak Ekialde Hurbila Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X