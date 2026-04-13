"Hainbat ontzi" petrolio bila AEBra doazela esan du Trumpek eta Iranek ohartarazi du Ormuzera doazenek su-etena urratuko dutela
Ameriketako Estatu Batuek Ormuzko itsasartea blokeatuko dutela iragarri dute astelehenetik aurrera (14 GMT, 16:00ak Euskal Herrian eta 17:30ak Teheranen).
Asteburuan Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko bake elkarrizketak akordiorik gabe amaitu ostean, Donald Trump AEBko presidenteak Ormuzko itsasartea blokeatzeko agindua eman du astelehen honetatik aurrera. Irango Guardia Iraultzaileak, bere aldetik, Ormuzera gerturatzen den orok su-etena urratuko duela ohartarazi du.
Trumpek bart azpimarratu duenez, Ormuzko itsasartearen blokeoa iragarri ondotik "hainbat ontzi" ari dira petrolio bila Estatu Batuetara joaten.
Halaber, AEBk eta Iranek adostutako su-etenak indarrean jarraitzen duela azpimarratu du Trumpek. Are gehiago, Teheranek negoziatu nahiko duela uste du presidente estatubatuarrak, "etsita" eta "oso egoera txarrean" dagoela iritzita.
Irango Guardia Iraultzaileak astelehen goizaldean argi eta garbi utzi du Ormuzko itsasartera gerturatzen den ontzi orok su-etena urratuko duela. Trumpen iragarpenaren arabera, Ormuzko itsasartearen blokeoa Teheranen 17:30ak direnean (14 GMT eta 16:00ak Euskal Herrian) sartuko da indarrean.
Edozein kasutan, AEBk Ormuztik igarotzen utziko die Irango portuetatik edo portuetara ez doazen ontziei.
Peruk eskuinera egin duela baieztatu da: Lopez Aliaga eta Fujimori pasatuko dira bigarren itzulira
Ultraeskuindarra ari da gailentzen zenbaketan, baina landa eremuak kontuan hartzen hasten direnean alda egin daiteke egoera; izan ere, astelehenera arte luzatu dute botoa emateko epea eremu batzuetan.
EBk ospatu egin du Hungariak "Europarako bidea" hartu izana
Europako buruzagiek ia aho batez ospatu dute Hungariako aldaketa politikoa, Europar Batasunaren proiektua indartuta ikusten dutelako.
Magyarrek garaipen argia eskuratu du Orbanen aurrean, eta aurrekaririk gabeko gehiengoa lortu du Hungarian
Peter Magyar kontserbadorearen garaipenak aro politiko berri bat abiatu du herrialdean, urte luzez Europar Batasunarekin tirabirak izan ondoren, norabide europeista hartuta.
Magyarrek bi hereneko gehiengoa lortu du Hungariako Parlamentuan, botoen % 80 zenbatuta
Botoen % 81,5 zenbatuta, oposizioak 199 eserlekuetatik 137 lortu ditu, eta Viktor Orban ultraeskuindarraren Fidesz alderdiak, berriz, 55. 2010az geroztik, gehiengo osoarekin gobernatu du Europa erdialdeko herrialdea.
Parte hartze markak hautsi dira Orbanentzat erabakigarriak diren Hungariako hauteskundeetan
18:30ean, hauteslekuak itxi baino ordu erdi lehenago, % 78,8koa zen parte hartzea; beraz, aise gainditu da 2002ko parte hartzea, orain arteko handiena (% 73,5).
Global Sumud Flotilla ezin izan da Gazarantz abiatu eguraldi txarragatik
Ez dira oraindik Siziliarantz abiatu, eta Bartzelonako portu batetik bestera joan dira, egoerak hobera egin arte.
Artemis II misioko astronautak: "Esperientzia errepikaezina izan da, handiegia"
Itsasoratu ostean egindako lehen agerraldi publikoan, hunkituta azaldu dute Ilargiaren inguruan egin duten 10 eguneko bidaia historikoa. Txalo zaparrada ugari jaso dituzte.
Hungariarrak hasi dira botoa ematen herrialdearentzat eta EBrentzat oso garrantzitsuak izango diren hauteskundeetan
Viktor Orban egungo lehen ministroa eta Peter Magyar hautagai liberala, irabazteko faboritoa, jada joan dira botoa ematera.
AEBk eta Iranek akordiorik gabe itxi dute Islamabadeko negoziazioen lehen fasea, Ormuzi buruzko desadostasunekin
20 ordu baino gehiagoko elkarrizketen ostean, azken eskaintza batekin eta programa nuklearraren eta eskualdeko segurtasunaren inguruko desadostasun sakonekin amaitu da bilera.