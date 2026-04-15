CRISIS HUMANITARIA
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Tres años de guerra en Sudán, una de las más crueles y violentas de los últimos tiempos

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Euskaraz irakurri: Hiru urteko gerra Sudanen, azken urteetako krudelena eta bortitzena
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EITB

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Se desconoce exactamente el número de víctimas mortales que está generando. Algunas cifran hablan de 150 000 muertos, aunque se cree que en realidad son muchos más. La hambruna se ha extendido y los desplazados se enumeran por millones. Este miércoles se celebra en Berlín una cumbre con el objetivo de movilizar ayuda humanitaria y buscar una salida política, pero sin la participación de las dos fuerzas enfrentadas.

África Internacional

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