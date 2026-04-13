ORMUZEKO ITSASARTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nazioarteko Itsas Erakundea: "Inongo herrialdek ez du itsasarteetako joan-etorria oztopatzeko eskubiderik"

Arsenio Dominguez idazkari nagusiak kritika gogorrak egin dizkie AEBri eta Irani; alde batetik, Ormuzetik ontzien joan-etorria blokeatzeagatik, eta, bestetik, ingurutik pasatzeko bidesaria ezartzeagatik.
Imagen de archivo. October 10, 2024, Limassol, Limassol, Cyprus: IMO Secretary-General ARSENIO DOMINGUEZ is giving his speech during the conference, Limassol, Cyprus, on Oct. 10, 2024.
Arsenio Dominguez, NIEko idazkari nagusia artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Arsenio Dominguez Nazioarteko Itsas Erakundeko (NIE) idazkari nagusiak astelehen honetan egindako prentsaurrekoan gogorarazi duenez, "inongo herrialdek ez du eskubiderik nazioarteko garraiorako erabiltzen diren itsasarteetatik pasatzeko eskubidea edo nabigazio-askatasuna debekatzeko”. Amerikako Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko joan-etorria erabat blokeatuko dutela iragarri ondoren egin ditu adierazpen horiek. Dominguezen aburuz, "legez hitz eginda, eta nazioarteko legediaren arabera", Ormuzen blokeoa ezin da justifikatu.

Irani ere egin dizkio kritikak, nahiz eta herrialdearen izena zuzenean ez duen aipatu. Itsasartetik igarotzeko bidesaria jarri izana arbuiatu du. "Nazioarteko itsas legearen eta itsasoko konbentzioen arabera (…) herrialde guztiek errespetatu behar dituzte ‘nabigazio xaloaren’ (nabigazio baketsu eta azkarra izendatzeko terminoa) eskubide guztiak, eta ez dago inolako bidesaririk sartzeko legezko mekanismorik, bidesari hori iragartzen duen herrialdea edozein dela ere", azpimarratu zuen Dominguezek, gerra hasi zenetik adierazitakoaren ildotik.

Bidesari bat ezartzeak "aurrekari oso arriskutsua sortuko du; izan ere, behin bat ezartzen duzunean, mota horretako neurriek aplikazio orokorreko eragin oso negatiboak izan ditzakete", ohartarazi du.

NIEren datuen arabera, trafikoa ia geldirik dago Ormuzen, eta azken bi egunetan 11 ontzik bakarrik zeharkatu dute itsasartea, Irani bidesaria ordaindu dioten ala ez jakin gabe.

Dominguezen hitzetan, Iranek beste lege-hauste bat ere egin du: Ormuzetik igarotzeko ibilbidea alde bakarrez aldatu baitu, ontziak Iranek eta Omanek (itsasertzeko bi Estatuak) 1968an sinatutako akordio batean ezarritako ibilbide tradizionaletik desbideratzera eta bere kostaldetik askoz ere hurbilago dagoen eremu batetik ibiltzera behartuz.

Bestalde, NIEko idazkari nagusiak nabarmendu du ez dela ahaztu behar duela hilabetetik inguru horretan ez aurrera ez atzera dauden nazioarteko zamaontzietako 20.000 tripulatzaileen kasua. Itsasartzearen blokeak sortu dituen arazo ekomikoei, pertsona horien arazoak gehitu behar zaizkie.

Iran Ekialde Hurbila Ameriketako Estatu Batuak Merkataritza Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Peter Magyar Hungaria, Hungría
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Peter Magyar, Orbanen nagusitasunari amaiera eman dion kontserbadorea

Arlo ekonomikoan modernizatzaile, eta sozialean, kontserbadore, Magyar gai izan da bere inguruan biltzeko ofizialismoan jada gustura ez zeuden horiek, bai eta oposizio liberala eta, are, progresista ere, Orbanen eta haren Fideszen 16 urteko agintearen ostean, aldaketa gosez zirenak, guztiak ere. Ustelkeriaren kontrako diskurtso indartsuarekin, erakundeak "garbitzera" dator, funts europarrak berreskuratzera eta ekonomia biziberritzera. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X