Nazioarteko Itsas Erakundea: "Inongo herrialdek ez du itsasarteetako joan-etorria oztopatzeko eskubiderik"
Arsenio Dominguez Nazioarteko Itsas Erakundeko (NIE) idazkari nagusiak astelehen honetan egindako prentsaurrekoan gogorarazi duenez, "inongo herrialdek ez du eskubiderik nazioarteko garraiorako erabiltzen diren itsasarteetatik pasatzeko eskubidea edo nabigazio-askatasuna debekatzeko”. Amerikako Estatu Batuek Ormuzeko itsasarteko joan-etorria erabat blokeatuko dutela iragarri ondoren egin ditu adierazpen horiek. Dominguezen aburuz, "legez hitz eginda, eta nazioarteko legediaren arabera", Ormuzen blokeoa ezin da justifikatu.
Irani ere egin dizkio kritikak, nahiz eta herrialdearen izena zuzenean ez duen aipatu. Itsasartetik igarotzeko bidesaria jarri izana arbuiatu du. "Nazioarteko itsas legearen eta itsasoko konbentzioen arabera (…) herrialde guztiek errespetatu behar dituzte ‘nabigazio xaloaren’ (nabigazio baketsu eta azkarra izendatzeko terminoa) eskubide guztiak, eta ez dago inolako bidesaririk sartzeko legezko mekanismorik, bidesari hori iragartzen duen herrialdea edozein dela ere", azpimarratu zuen Dominguezek, gerra hasi zenetik adierazitakoaren ildotik.
Bidesari bat ezartzeak "aurrekari oso arriskutsua sortuko du; izan ere, behin bat ezartzen duzunean, mota horretako neurriek aplikazio orokorreko eragin oso negatiboak izan ditzakete", ohartarazi du.
NIEren datuen arabera, trafikoa ia geldirik dago Ormuzen, eta azken bi egunetan 11 ontzik bakarrik zeharkatu dute itsasartea, Irani bidesaria ordaindu dioten ala ez jakin gabe.
Dominguezen hitzetan, Iranek beste lege-hauste bat ere egin du: Ormuzetik igarotzeko ibilbidea alde bakarrez aldatu baitu, ontziak Iranek eta Omanek (itsasertzeko bi Estatuak) 1968an sinatutako akordio batean ezarritako ibilbide tradizionaletik desbideratzera eta bere kostaldetik askoz ere hurbilago dagoen eremu batetik ibiltzera behartuz.
Bestalde, NIEko idazkari nagusiak nabarmendu du ez dela ahaztu behar duela hilabetetik inguru horretan ez aurrera ez atzera dauden nazioarteko zamaontzietako 20.000 tripulatzaileen kasua. Itsasartzearen blokeak sortu dituen arazo ekomikoei, pertsona horien arazoak gehitu behar zaizkie.
Zure interesekoa izan daiteke
