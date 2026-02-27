emaitzen balantzea
Tubacexek % 30 murriztu ditu irabaziak 2025ean, eta 15,9 milioitan geratu dira

Salmentak ere % 6,3 jaitsi ziren, 719,3 milioiraino. Hala ere, enpresak azpimarratu du ekitaldiak, "merkatuaren ahultasun orokorraren inguruneak" markatutako urtean eutsi egin diola, "eredu integratuan, dibertsifikazio geografikoan eta balio erantsi handiko hainbat sektore eta nitxotan duen presentzian oinarritutako estrategiari esker, horrek  "muga-zergen ziurgabetasunaren inpaktua arintzen" lagundu baitu.

Tubacex.
EITB

Azken eguneratzea

Tubacex Taldeak 15,9 milioi euroko mozkin garbi doituarekin (2024an baino % 30,5 gutxiago) eta 719,3 milioi euroko salmentekin (-% 6,3) itxi zuen 2025a, "bolumenetan inpaktua" izan duen eta "balio erantsi txikiagoko produktuen pisu erlatibo txikiagoa" eragin duen "merkatuaren ahultasun orokorreko" testuinguruan batean. 

Laudion (Araba) egoitza duen balio erantsi handiko hodi eta produktu industrialen konpainia fabrikatzaileak ostiral honetan jakinarazi ditu iazko emaitzak eta azpimarratu duenez, merkatuaren ahultasun horrez gain, beste kanpo-faktore batzuk ere eragin nabarmena izan dute,  hala nola, dolarraren truke tasaren bilakaerak euroaren aldean eta nikelaren batez besteko prezio txikiagoak, aurreko urtearekin alderatuta.

Hala ere, enpresaren hitzetan, emaitzek erakusten dute egoeraren aurrean eutsi egin duela, "eredu integratuan, dibertsifikazio geografikoan eta balio erantsi handiko hainbat sektore eta nitxotan duen presentzian oinarritutako" estrategiari esker. Faktore horiek 2025eko apiriletik AEBko merkatuan ikusitako "muga-zergen ziurgabetasunaren eragina moteltzen" lagundu dute. 

2025eko ekitaldia ixtean, ebitda metatua 105,8 milioi eurora iritsi zen, 2024koa baino % 1,1 txikiagoa, konpainiaren historiako bigarren erregistrorik onena lortuz.

Urtea ixtean, Tubacexen finantza-zor garbia 344,8 milioi eurokoa izan zen, aurreko ekitaldikoa (255 milioi) baino ia % 90 handiagoa.                                                                                                                               

Enpresaburuak Industria Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

