Tubacex reduce un 30 % sus beneficios en 2025 que se quedan en 15,9 millones

El Grupo Tubacex cerró 2025 con un benficio neto ajustado de 15,9 millones de euros (un 30,5 % menos que en 2024) y ventas consolidadas de 719,3 millones de euros (-6,3 %), en un ejercicio marcado por un entorno de "debilidad general del mercado, con impacto en volúmenes y un menor peso relativo de productos de menor valor añadido.

La compañía fabricante de tubos y productos industriales de alto valor añadido con sede en Llodio (Álava) ha dado a conocer este viernes los resultados del pasado año que se han visto afectados por un entorno de "debilidad general del mercado" y por otros aspectos como la evolución del tipo de cambio del dólar frente al euro y un menor precio medo del niquel respecto al año anterior.

La empresa subraya, no obstante, que el ejercicio refleja una "evolución sostenida apoyada en el modelo intergado de Tubacex, su diversificación geográfica y su presencia en múltiples sectores y nichos de alto valor añadido", factores que han contribuido a "amortiguar el impacto de la incertidumbre arancelaria" observada en el mercado estadounidense desde abril de 2025.

El ebitda acumulado a cierre de 2025 alcanzó los 105,8 millones de euros, un 1,1 % menor que el de 2024 que supuso el segundo mejor registro de la historia de la compañía.



A cierre del año la deuda financiera neta de Tubacex se situó en 344,8 millones de euros, casi un 90 % superior a la del cierre del ejercicio anterior (255 millones).