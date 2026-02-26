Balantzea
Bilboko Portuak 77 milioiko fakturazioa izan zuen 2025ean, % 0,3 gehiago

Ivan Jimenez Bilboko Portu Agintaritzako presidenteak jardueraren balantzea aurkeztu du ostegun honetan, eta egoera ekonomikoa onbideratutzat jo du. Horri esker, portu-tasak izoztuta mantenduko dira.

Bilboko Portuko Agintaritzaren prentsaurrekoa.
Bilboko Portuak 77 milioi euroko negozio-zifra izan zuen iaz; 2024an, berriz, 76,7 milioi eurokoa. Hau da, % 0,37ko igoera izan du.

Bestalde, Europako Inbertsio Bankuarekin duen zorra 30,9 milioi eurokoa da, eta diruzaintzako saldoak 73,8 milioi eurokoak dira. Sortutako baliabideak (EBITDA), berriz, 35,2 milioi euro izan dira.

Ivan Jimenez Bilboko Portu Agintaritzako presidenteak jardueraren balantzea aurkeztu du ostegun honetan, eta egoera ekonomikoa onbideratutzat jo du. Horri esker, portu-tasak izoztuta mantenduko dira.

Azpiegiturak 32 milioi tonatik gorako tona-mugimenduarekin itxi zuen urtea, 2,3 milioi tonako beherakadarekin (-% 6,8), maiatzetik uztailera Petronorren geldialdi teknikoak eraginda, ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Bestalde, tentsio geopolitikoek eragina izan dute kanpo-merkataritzan: esportazioak % 13 jaitsi dira, eta inportazioak % 4 inguru, batez ere ontziratu gabekoetan, likidoetan eta edukiontzi bidezko esportazioetan.

Petronorren geldialdi teknikoaren eragina kontuan hartu gabe, esportazioek % 8,3 egin dute behera, eta inportazioek, aldiz, % 3,2 gora.

Termino absolutuetan, jaitsiera handienak hiru hidrokarburoren trafikoan gertatu dira: petrolio gordinean (-% 13; 1,3 milioi tona gutxiago inportatu dira), gasolioan (2024an baino 557.150 tona gutxiago) eta gasolinan (121.208 tona gutxiago).

Tonatan, hazkunderik handiena gas naturalaren inportazioan izan da: 3,6 milioi tona, % 5 gehiago (167.064 tona gehiago).

Esportazioei dagokienez, Erresuma Batua da oraindik rankingaren buruan, eta Bilboko Portua da Espainiako Estatuak herrialde horrekin dituen trafikoen sarrera-irteera nagusia. Estatu Batuak, berriz, inportazioen lehen tokian daude.

Merkataritza Bilboko Portua Bizkaia Ekonomia

