Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek greba egingo dute berriz
Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute berriz, maiatzaren 15ean egin zuten bezala, “hitzarmenaren negoziazioaren aurrean patronalak darabilen pasibotasunaren aurrean”: “Blokeoa salatu nahi dugu”, adierazi dute ohar batean.
Negoziazioak hausteko gakoa negoziazioaren korapilo nagusian, “ordutegien malgutasuna eta lan egutegietan aurreabisu duinik ez izatean”, ez atzera ez aurrera ibiltzea izan da, Teknikariok, ESK, LAB, CCOO, UGT eta ELA sindikatuen arabera.
Ez dituzte greba egunak zehaztu, baina aurreratu dute BBK Liveko (uztailak 9-11) zein Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietako egun banatan izango direla lanuzteak.
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