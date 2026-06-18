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Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek greba egingo dute berriz

“Patronalaren pasibotasunaren aurrean”, maiatzaren 15ean egin zuten bezala, greba egingo dute Bilbao BBK Liveko zein Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietako egun banatan.
teknikariak greba
Teknikarien mobilizazioa, maiatzaren 15eko greban
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EITB

Azken eguneratzea

Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba egingo dute berriz, maiatzaren 15ean egin zuten bezala, “hitzarmenaren negoziazioaren aurrean patronalak darabilen pasibotasunaren aurrean”: “Blokeoa salatu nahi dugu”, adierazi dute ohar batean.

Negoziazioak hausteko gakoa negoziazioaren korapilo nagusian, “ordutegien malgutasuna eta lan egutegietan aurreabisu duinik ez izatean”, ez atzera ez aurrera ibiltzea izan da, Teknikariok, ESK, LAB, CCOO, UGT eta ELA sindikatuen arabera.

Ez dituzte greba egunak zehaztu, baina aurreratu dute BBK Liveko (uztailak 9-11) zein Gasteiz, Donostia eta Bilboko jaietako egun banatan izango direla lanuzteak.

Lan gatazkak Ekonomia

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