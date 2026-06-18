HUELGA

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El personal técnico de espectáculos y eventos volverá a parar

Tal y como hiciera el pasado 15 de mayo, el personal del sector irá a la huelga en fechas aún por definir del festival Bilbao BBK Live y las fiestas de Vitoria, San Sebastián y Bilbao. 

teknikariak greba

Movilización de personal técnico en la huelga del 15 de mayo

Euskaraz irakurri: Ekitaldi eta ikuskizunetako teknikariek greba egingo dute berriz
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EITB

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Las técnicas y técnicos de eventos y espectáculos volverán a la huelga, como ya hicieron el pasado 15 de mayo, “ante el inmovilismo de la patronal en las negociaciones sobre el convenio colectivo”: “La patronal EUKI no tiene la más mínima voluntad real de negociar”, denuncian los sindicatos en una nota.

El detonante para la ruptura de las negociaciones ha sido el nulo avance en “el punto más sangrante” del diálogo, “la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales”, según los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, CC. OO.. UGT y ELA.

Los días concretos de la huelga no están aún definidas, pero han adelantado que los paros serán en fechas del Bilbao BBK Live (9-11 de julio) y fiestas de Vitoria, San Sebastián y Bilbao. 

Conflictos laborales Economía

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