HARTZEKODUNEN KONKURTSOA

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Cl Group taldeak Papresa erosteko eskaintza onartu du epaitegi batek

Cristian Layri lotutako Extremadurako taldeak 39,3 milioi euroko eskaintza egin zuen, baina azkenean erosketaren zenbatekoa handiagoa izango da Donostiako Merkataritza Arloko Epaitegiaren arabera. 

(Foto de ARCHIVO) Papresa en Errenteria REMITIDA / HANDOUT por PAPRESA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2018
Errenteriako Papresa fabrika. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Merkataritza Arloko epaitegi batek oniritzia eman dio CL Grupo Industrial taldeak (Cristian Layri lotutakoa) Errenteriako Papresa enpresa erosteko egindako eskaintzari. Mahai gainean zegoen eskaintza bakarra zen lantegia hartzekodunen konkurtsoan sartu ondoren, eta epailearen arabera, enpresaren likidazioa eta pasiboak bereiztea baino aukera hobea zen. Eskudirutan 10.020.000 euro ordaindu beharko ditu. 

Hala ere, zenbateko horri operazioari lotutakoak gehitu behar zaizkio. Extremadurako taldeak 39,3 milioi euroko eskaintza egin zuen hasieran, baina gerora epaileak 37 milioira jaitsi zuen. 

Pedro Jose Malagon epaileak atzo kaleratutako autoaren arabera, Papresaren erosketak ekoizpenaren zati handi bati eustea eta 167 langile mantentzea ahalbidetuko du. 

Halaber, enpresaren likidazioak eragingo lituzkeen kostuak saihestuko direla nabarmendu du epaileak. 

Lan gatazkak Industria Errenteria Ekonomia

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