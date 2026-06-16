El juzgado aprueba la venta de Papresa a CL Group

El juzgado de lo Mercantil de San Sebastián encargado del concurso voluntario de acreedores de Papresa ha aprobado la venta de la planta de Errenteria al Grupo Industrial CL por 10. 020. 000 euros en efectivo al entender que su oferta, la única presentada, es "claramente preferible frente a un escenario de liquidación atomizada o desagregada de pasivos".

A esta cantidad, se suman los restantes "componentes económicos de la operación, no integrantes del precio en sentido estricto", como la asunción de determinados pasivos operativos, obligaciones derivadas de contratos expresamente asumidos y compromisos laborales, lo que eleva notablemente la cifra global de la compra —el grupo extremeño fijó un montante de 39,3 millones de euros en su oferta y la administración concursal lo rebajó a 37—.

En un auto emitido con fecha de este lunes, 15 de junio, el magistrado Pedro José Malagón destaca que la continuidad efectiva de la actividad industrial desarrollada por la concursada permite "el mantenimiento de una parte sustancial del tejido productivo y empresarial" y "la preservación de un volumen muy significativo de empleo mediante la subrogación de 166 trabajadores más un trabajador adicional en situación de reserva de puesto de trabajo".

Además de hacer posible "la conservación del valor en funcionamiento de la explotación", la operación "evita en buena medida los relevantes costes económicos, laborales y liquidativos asociados a un eventual cese definitivo de actividad y posterior realización fragmentada de los activos industriales".