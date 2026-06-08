HARTZEKODUNEN KONKURTSOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Akordioa Papresan; langileen % 80ren subrogazioa eta soldatak izoztea adostu dute

Langileen ordezkariek eta Grupo CL taldeak lortu duten akordioari esker, Errenteriako paper-fabrikaren salerosketa gauzatu ahal izango da. Subrogazioa hasierako proposamenekoa (% 72) baino handiagoa izango da, eta, trukean, bi urtez soldatak izoztea eta lanaldia igotzea onartu da.

(Foto de ARCHIVO) Papresa en Errenteria REMITIDA / HANDOUT por PAPRESA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/5/2018
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Grupo Cristian Lay industria-taldeak eta Errenteriako Papresa paper-fabrikako langileen ordezkariek akordioa itxi dute astelehen eguerdian. Horri esker, Errenteriako enpresaren salerosketa gauzatu eta jarduera mantendu ahal izango da. 

Extremadurako konglomeratuarekin itxitako akordioak funtsezko hiru puntu ditu:

-        166 langileren subrogazioa; hau da, plantillaren % 80arena

-        Soldatak bi urtez izoztea

-        Asteko lanaldia 35 ordutik 37,5 ordura igotzea bi urtez

Lortutako akordioa ez da behin betikoa oraindik. Enpresaren konkurtso-prozeduraz arduratzen den epaileak horri buruzko erabakia hartu behar du. Enpresako iturriek argitu dutenez, aste honen amaieran magistratuak CLren erosketa eskaintzari buruzko erabakia kaleratu lezake.

CL taldea izan da apirilean hartzekodunen konkurtsoan sartu zen Errenteriako paper-fabrika erosteko eskaintza aurkeztu duen inbertitzaile bakarra. Hasierako proposamenaren arabera, plantillaren % 72ari eustea (148 langile) eta bi ekoizpen-lerroak mantentzea (egunkari-papera eta enbalaje-kartoia) zen taldearen asmoa eta 39,3 milioi euroko eskaintza egin zuen. 

Joan zen apirilaren 23an, hartzekodunen borondatezko konkurtsoan, likidazio fasean, sartu zen Errenteriako paper-fabrika. Baina urtarriletik nabarmenak ziren enplegu-erregulazioko espediente bati eta bi lineetako baten salmentari buruzko zurrumurruak.

Behin konkurtsoan sartuta, Cristian Lay taldeak erosteko proposamen loteslea egin zuen, eta prozesua garatzen zen bitartean operatibari eusteko konpromisoa hartu zuen.

Errenteria Lan gatazkak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

mikel torres
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Torresek espero du UCOk Tubos Reunidosen gainean hasitako ikerketak enpresaren hartzekodunen korkurtsoan ez eragitea 

Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak espero du SEPIk Tubos Reunidosi emandako dirulaguntzen inguruan UCOk zabaldutako ikerketak "eraginik ez izatea" enpresaren hartzekodunen konkurtsoan. Hala ere, argi du arren "lagundu ez" duela lagunduko. "Espero dut prozesua garbia eta legezkoa izatea", zehaztu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X