Lan-istripua
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Langile bat hil da Topoaren lanetan, Donostian

Istripua gaur goizean gertatu da, eta hura zerk eragin duen aztertzen ari dira.

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