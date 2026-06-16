Accidente laboral
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Muere un trabajador en las obras del Topo de San Sebastián

El accidente ha tenido lugar esta mañana por causas que se están investigando.
Euskaraz irakurri: Langile bat hil da Donostiako topoaren obretan

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